【ＥＳＧ】摩根資管：再生能源可確保國民福祉

今天是世界地球日，但環球地緣政治風險升溫，大宗商品價格於高位徘徊，不少人憂慮會窒

礙能源轉型步伐。摩根資產管理認為，投資者應謹記，碳中和之路並不平坦，途中總會有高低起

伏，而近日支撐能源股上升的動力已出現逆轉，化石能源價格高企反而彰顯可再生能源供應商的

競爭力，並吸引新資金進場。

今年的世界地球日以「投資我們的星球」作為主題，呼籲各界別採取氣候行動。

摩根資產管理可持續投資亞太首席策略師Ｔｏｍｏｍｉ Ｓｈｉｍａｄａ接受專訪時表示，

俄烏局勢持續惡劣下，傳統能源股價隨商品價格上漲而大幅上揚，可再生能源股則跑輸大市，確

實觸發不少投資者對於能源轉型產生疑問，但近年碳價持續上升，目前已升近每噸７５美元水平

，碳交易計劃涵蓋的碳排放量比重也在增加，這意味以化石燃料發電的傳統能源將變得更昂貴，

對長期對能源轉型抱持懷疑態度的人來說，或是一個警號。



＊亞洲ＥＳＧ投資，增長料持續＊



Ｓｈｉｍａｄａ指，俄烏戰爭持續下，令依賴進口化石燃料的國家產生能源安全風險，這或

成為各國加速向可再生能源轉型的催化劑，令可再生能源不再是單純為應對環境問題的回應，而

是可協助各國實現戰略能源自主，並確保國民安全及福祉的解決方案。

「氣候變化是人類面臨重大系統性風險之一，會影響生活、工作甚至與環境的互動，要應對

氣候變化，需要來自全球各階層的努力，包括政府、企業及個人，同時亦要有大量的投資及廣泛

的創新，才能推動更清潔的能源出現，改善電網，提高建築物的能源效益，發展低碳交通運輸及

農業等。」

根據晨星數據，２０２１年流入ＥＳＧ基金資金逾５０００億美元，推動ＥＳＧ產品管理資

產錄得５５％增長；流入亞太區可持續發展基金的資金增長１１３％至２６０億美元。

Ｓｈｉｍａｄａ預計，今年ＥＳＧ投資增長會持續，特別是亞洲地區，資金分配至可持續投

資領域才剛開始。

她指，市場向可持續投資的轉變相當強大，因主要是自下而上的需求驅動，無論是個人投資

者以至大型機構，均希望利用自己的資本去創造一個可持續的世界，故愈來愈多投資組合正轉為

可持續戰略，而隨投資者興趣增加，企業關注度提高，數據供應的顯著改善，均進一步支持可持

續投資的成長。



＊駕馭氣候變化企業可獲機會＊



摩根資管會以整體方式看待氣候變化主題，雖然投資可持續發展產品時，要留意產品價值下

降、成本上升及訴訟風險，但氣候變化同時改變消費者、選民及投資者的行為，那些能更好地駕

馭這種轉變的企業可找到機會。

Ｓｈｉｍａｄａ稱，摩根資管的基本情境是預期政府將果斷採取行動應對氣候變化，並開始

轉型至低碳經濟，相信這將會通過碳定價、綠色投資補貼和更嚴格的環境監管相結合來實現，投

資者若及早行動，便可避免或減輕氣候政策風險，並在資產類別和市場被定價之前抓住機會。

《香港經濟日報》

