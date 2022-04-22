《青工俠說－廖錦興》應對經濟挑戰，中央政策先行

《青工俠說》新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ再次傳入內地。繼廣東省多地如深圳、東莞和廣

州等出現爆發，吉林省、江蘇省和上海市也有社區感染且數量正向上升，上海市更採取分階段分

地區的封城措施，希望可壓抑這次疫情並重開國門。正所謂「屋漏偏逢連夜雨」，俄烏戰爭剛爆

發不久，大規模針對俄羅斯的制裁以「唧牙膏式」每兩三天都會出現在報章或媒體國際版內，不

難估計英美及歐盟最終將俄羅斯完全排出國際機構及實施全面制裁。



全球通脹上升幅度將無懸念、歐洲無償捐出大量軍備予烏克蘭應付入侵戰爭，更接收了數以

百萬計的烏國難民。歐盟建議難民收容國家給予這些難民最少三年的教育、基本生活需要甚至是

工作機會。而英美兩國亦聲明敦促中國勿以任何方式支持俄羅斯的行動，否則將會一併制裁中國

。此話一出，香港和內地股樓匯齊下挫，不少國際關係的專家估計中國不久便將被拖進俄烏戰爭

，遭到站在烏方的國家經濟制裁。



在各種不利因素影響下，中國內地的經濟有可能出現下滑。筆者留意到中央政府本月起陸續

推出一系列的穩定經濟政策，希望可在因地緣政治風險出現制裁的情況前能穩住經濟，以防經濟

硬著陸：



（１）促進消費的政策舉措，穩定經濟和保障改善民生。政策及舉措包括：出台紓困政策、

促進新型消費、擴大重點領域消費、挖掘縣鄉消費潛力及加強消費保障。



（２）加大出口退稅等政策支援力度，促進外貿平穩發展。為助力外貿企業緩解困難、促進

進出口平穩發展，要更好發揮出口退稅這一普惠公平、符合國際規則政策的效用，並從多方面優

化外貿營商環境。政策允許轉入進項稅額抵扣增值稅，同時加快退稅進度。研究制定支援海外倉

發展、便利跨境電商退換貨的政策。對守信企業在通關、退稅等方面予以更多便利，對虛假出口

、騙取退稅等行為依法嚴懲。



（３）加大金融支援實體經濟的措施，引導降低市場主體融資成本及下調金融機構存款準備

金率，並對受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶提升支援力度。另中國人民銀行決定

於２０２２年４月２５日下調金融機構存款準備金率。此次降準共計釋放長期資金約５３００億

元人民幣。此次降準為全面降準，除已執行５％存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金

融機構普遍下調存款準備金率０﹒２５個百分點。



（４）逾百城市降房貸利率及落實延還款政策。今年以來中國各地房地產信貸政策陸續放寬

，自３月以來，由於市場需求減弱，全國已經有逾１００個城市自主下調房貸利率，平均幅度在

２０至６０個基點不等，金融機構在房地產開發貸款方面出現了過激反應，人行指導商業銀行更

多關注房地產建設專案本身的償還能力，保持開發貸款平穩投放，滿足合理融資需求。《香港青

年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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