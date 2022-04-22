【聚焦人幣】人幣中間價續貶４９８點刷逾半年低，報６﹒４５９６

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５９６，
較上個交易日跌４９８點子，錄三連貶，創２０２１年１０月１３日以來逾半年新低，上個交易
日報６﹒４０９８。
美國聯儲局主席鮑威爾周四暗示下月加息半厘，美匯指數在紐約尾盤反彈，升０﹒２４％，
報１００﹒６３，本月迄今已升約２﹒３％，可望創下去年６月以來最佳表現。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４５９６ ＋４９８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒００５４ ＋５３２﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０３４０ ＋３０７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８２３４ ＋６２﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４２２２ ＋４８５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７６２２ －８８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４８７ ＋２５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７３６４ ＋３６３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７７８２ ＋２５７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１３５８ ＋５７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４９ －３３﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４３７０ －３８７８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７８５ ＋３２６﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒０２００ －６５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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