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22/04/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價續貶４９８點刷逾半年低，報６﹒４５９６

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５９６，
較上個交易日跌４９８點子，錄三連貶，創２０２１年１０月１３日以來逾半年新低，上個交易
日報６﹒４０９８。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周四暗示下月加息半厘，美匯指數在紐約尾盤反彈，升０﹒２４％，
報１００﹒６３，本月迄今已升約２﹒３％，可望創下去年６月以來最佳表現。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４５９６　　＋４９８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒００５４　　＋５３２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０３４０　　＋３０７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２３４　　　＋６２﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４２２２　　＋４８５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７６２２　　　－８８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４８７　　　＋２５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７３６４　　＋３６３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７７８２　　＋２５７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３５８　　　＋５７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６４９　　　－３３﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒４３７０　－３８７８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７８５　　＋３２６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒０２００　　　－６５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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