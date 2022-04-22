《鍾之日記》退市危機再起，中央積極護盤

《鍾之日記》４月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



包括聯儲局主席鮑威爾在內的局方官員暗示今年將激進加息，美國國債孳息率回升，隔晚美

股抽升後急跌，高估值的科技股捱沽，而中概股繼續被退市陰霾所困擾，三大指數倒跌收市。香

江魚缸連跌三日插８３５點後，今日一度大跌近五百點，近乎完全補回３月１６日至１７日遺下

的２０１２０至２０７８６上升裂口。

恒指今早低開４２０點或２％，報２０２６１，之後跌幅曾擴大至４９７點，低見

２０１８４點，中午收市前，跌幅收窄至約１２０點。午後Ａ股倒升帶動，港股一度轉升２７點

，高見２０７０９點，不過好快向下，最終收報２０６３８點，跌４３點。大市成交

１０８６﹒５億元。恒生科技指數跑贏大市，升０﹒３％，報４００１點；國企指數報６９７２

，升１０點或升０﹒１５％。總結本周，恒指在２０１８４至２１２１４點之間上落，累跌

４﹒１％。

港交所（００３８８）逆市升近４％；美團（０３６９０）升逾２％；騰訊（００７００）

跌逾２％；體育用品股上揚，安踏（０２０２０）升逾３％。



＊要求機構投資擴大權益投資比例，Ａ場欲攻三千一＊



滬深股市昨日（２１日）大跌，中證監同日召開全國社保基金和部分大型銀行保險機構主要

負責人座談會，要求機構投資者增強投資能力，擴大權益投資比例。中證監主席易會滿今日再主

持召開黨委會議，傳達貫徹今日上午國務院金融委專題會議精神，會議強調要及時回應市場關切

，引導市場預期，激發市場活力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行。

滬深股市今早低開，之後在國家隊支持下一度上攻３１００關，午後反覆轉上，滬綜指午後

重上３１００點，不過，維穩力量不足，最後收升０﹒２３％，報３０８６﹒９２點，３１００

關得而復失，結束五連跌；全周累挫３﹒９％。

深成指今日仍跌０﹒２９％，創業板指收跌０﹒６９％，報２２９６﹒６點，再創下

２０２０年６月以來新低。兩市成交按日縮１２％至７５３３億元人民幣，為近一年低；不過，

外資大舉入場，從陸股通淨流入６７﹒６５億元人民幣。



＊首掛遇上美出招贈慶，知乎蝕逾兩成＊



中概股自美退市風險擴大，由美回流的中概股知乎（０２３９０）今早香港掛牌首日，遇上

美國證監會（ＳＥＣ）昨晚（２１日）再出招贈慶，將其與另外１６家中概股一併列入「預定摘

牌名單」，知乎今早開市較招股價大跌逾兩成，開報２４﹒９５元，早段更低見２３﹒４５元，

收報２４﹒５元，較３２﹒０６元招股價大跌２３﹒５８％，不計手續費，每手帳面蝕７５６元

。知乎一手中籤率為１００％，人人有份。

知乎回應「預定摘牌名單」指，公司已完成在香港的雙重主要上市，後續會密切關注進展，

該事件對知乎影響有限。

昨日遭ＳＥＣ列入「預定摘牌名單」的１７隻中概股，除知乎外，還包括已回港雙重第一上

市的造車新勢力理想汽車（０２０１５），理想汽車收跌３﹒０４％，報９１﹒０５元，以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅１１﹒６％。

阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）及網易（０９９９９）等重磅中概股早段同

瀉約４％後跌幅收窄，收市分別跌１﹒４２％、升０﹒９７％及跌０﹒６５％。有分析相信投資

者對中概股保留美股上市地位不寄厚望，退市威脅對股價衝擊亦逐步淡化。

連同今批名單，ＳＥＣ在不足１個半月內，已５度出手將合共４０家中概股列入「預定摘牌

名單」。截至３月底，在美股主要交易所上市中概股合共２６１家，擬除牌股份佔比已逾一成半

。



＊三大電信日均賺超３億，聯通領漲２％＊



中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、中國聯通（００７６２）公布第一季業績

均勝市場預期，至此，中國移動、中國聯通、中國電信（００７２８）三大運營商首季業績已全

部披露完畢。

三大電信商走勢不一，中聯通揚１﹒６％，報３﹒８６元；中電信升０﹒７％，報３﹒０２

元；惟中移動軟０﹒２％，報５４﹒１５元。

據內媒粗略計算，今年一季度，三大運營商共計實現營業收入４３４８﹒９８億元人民幣，

實現淨利潤３４８﹒５４億元人民幣。以今年一季度共計９０天計算，三大運營商一季度日均實

現營業收入４８﹒３２億元、淨利潤３﹒８７億元。三大運營商５Ｇ套餐用戶滲透亦持續加碼，

根據三大運營商披露的一季報數據計算，三大運營商５Ｇ套餐用戶共計８﹒４９億戶。

在業績方面，中國移動首季純利２５６億元人民幣，同比增長６﹒５％，每股盈利１﹒２元

人民幣，ＥＢＩＴＤＡ為７６１億元人民幣，同比增長５﹒６％。中國聯通第一季純利

４６﹒３４億元人民幣，按年升２０﹒６％，ＥＢＩＴＤＡ為２５０﹒３億元人民幣，按年升

５﹒９％。中國電信第一季純利為７２﹒２３億元人民幣，較去年同期增長１２﹒１４％；基本

每股收益為０﹒０８元人民幣；ＥＢＩＴＤＡ為３２３﹒６１億元人民幣，按年增長４﹒２％。



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