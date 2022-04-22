【新冠肺炎】上海昨日新增本土確診和無症狀感染共１７６２９例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海衛健委公布，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例１９３１例和無症狀感染者１５６９８例，共計１７６２９例。其中１４３例確診

病例為此前無症狀感染者轉歸，１６８５例確診病例和１５５５１例無症狀感染者在隔離管控中

發現，其余在相關風險人群排查中發現。

截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過４１萬例。

