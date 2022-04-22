【Ａ股維穩】Ａ股走勢震盪，基金公司年內自購２０億元穩市場情緒

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股今年走勢震盪，基金公司頻頻出手自購向市場傳遞信心。

同花順數據顯示，截至昨日（２１日）晚間，年內已有６７家基金公司進行了自購，合計自購次

數為１２７次，總金額為２０﹒８０億元（人民幣．下同）。

從自購的基金類型看，股票型基金、混合型基金的自購規模分別為７﹒３６億元和７﹒２２

億元，債券型基金自購規模為４﹒６億元。

從基金公司來看，中歐基金自購次數最多，共計七次，自購金額為７００１﹒８６萬元，匯

添富基金自購次數為六次，自購金額為２﹒５億元；博道基金自購五次，金額為１５００萬元；

富國基金、銀華基金、華安基金、華夏基金自購次數為四次，自購金額都在４０００萬元左右；

嘉實基金、大成基金、易方達基金等六家基金自購次數為三次。其中，基金自購次數最多的月份

為３月。

華西證券研報認為，公募基金自購規模放量並不等同於買入信號。不過，當市場下跌到一定

幅度時公募基金開啟自購潮，往往是市場構築底部的信號之一。公募基金大規模自購將向Ａ股注

入增量資金，也顯示機構對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，有助於穩定市場情緒。

招商證券指出，在本次股票型基金自購潮中，基金自購風格較為均衡，價值和成長均有自購

。成長方面，主要集中於前期超跌的醫藥、新能源板塊。（ｌｃ）

