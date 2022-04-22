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即市新聞

22/04/2022 08:38

【Ａ股維穩】中證監：機構投資者要增強投資能力，擴權益投資比例

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中證監主席易會滿昨日（２１日）召開全
國社保基金和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會，會議提出，養老金、銀行保險機構和各
類資管機構是投資者中的專業機構代表，也是資本市場最為重要的長期資金來源。各家機構應把
提高投資管理能力特別是權益投資能力作為核心競爭力，積極拓展參與資本市場的廣度和深度，
推進落實長周期考核，提高權益投資比例。

＊用好用足權益投資額度，進一步擴大權益投資比例＊

　　此次會議就專業機構投資者發展提出了增強投資能力、推進落實長周期考核、發揮專業投資
者功能、提高權益投資比例等四方面工作要求。
　　會議指出，機構可通過行使投票權、質詢權、建議權等多種方式，積極參與上市公司治理，
推動上市公司提高質量，重視培育新股發行定價能力，發揮專業買方作用。另外，通過充分發揮
長期資金可以克服市場短期波動的優勢，機構應用好用足權益投資額度，進一步擴大權益投資比
例，提升長期收益水平。
　　數據顯示，專業機構投資者持流通股市值佔比從２０１９年初的１８％，上升至２０２１年
底的２４﹒６％，其中各類資管產品持股市值佔比從９﹒３％提升至１４﹒２％。
　　截至２０２１年底，銀行理財市場規模２９萬億元（人民幣．下同），銀行理財產品投資資
產３１﹒１９萬億元，其中權益類資產約１萬億元。保險資金運用餘額達到２３﹒２萬億元，其
中投資股票２﹒５萬億元、股票型基金０﹒７萬億元。公募基金總規模超２５﹒６萬億元，其中
權益類基金規模為９萬億元；公募基金持有Ａ股流通股市值６﹒４萬億元，佔Ａ股流通總市值比
例為８﹒１％。
　　會議認為，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，資本市場生態持續優化，上市公司質量和
投資者結構呈現向好趨勢，居民財富管理需求旺盛，國際吸引力不斷增強，當前和今後一個時期
，資本市場發展還處於重要戰略機遇期。

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