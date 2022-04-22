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即市新聞

22/04/2022 09:21

【Ａ股維穩】官媒發聲撐Ａ股：資本市場需信心耐心，大底部迎機會

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市周四（２１日）大幅插水，三大指數均跌超２％，上
證指數失守３１００點整數關口，深成指和創業板指數均再創調整新低。多間官媒今日發表評論
文章撐市，指資本市場需要信心耐心，大底部對應大機會。
　　內地《經濟日報》發表名為《資本市場需要信心和耐心》的文章，指目前Ａ股整體市場估值
雖已到歷史偏低位置，但市場３月新增投資者數量環比增長６３％；上市公司回購、增持的金額
和家數大幅增加，並呈現持續上升態勢，顯示個人投資者及上市公司，從中長期維度認為市場機
會大於風險。文章並指，隨著國內疫情防控拐點的到來，以及穩增長、穩預期的宏觀政策合力不
斷增強，市場將迎來確認築底完成的時間窗。
　　文章還提到，對市場監管者而言，重在保持戰略定力，全力維護資本市場平穩運行，抓緊完
善有利於長期機構投資者參與資本市場的制度機制，鼓勵長期投資、價值投資。比如當前上市公
司回購功能的發揮及推廣應用，與國際成熟市場相比，還有較大發展空間。可以進一步放寬股票
回購條件與比例，加強對信息披露和交易行為的監管，引導、規範上市公司回購行為，同時做好
預期管理。
　　《上海證券報》的頭版文章則稱「積極因素匯聚Ａ股，大底部對應大機會」，指近期Ａ股市
場持續調整，由於受疫情衝擊疊加美債利率上行等內外因素影響。不過在本輪市場短期震蕩過程
中，也出現北向資金積極入市、有關部門鼓勵長期資金提高權益投資比例等諸多積極信號，同時
市場資金從權益類基金向固收類基金轉移，仍未離開市場。
　　文章引述業內人士指，目前市場處於急跌後的一個較大底部區域，大底部對應的是大機會。
一些投資者短期悲觀情緒不影響Ａ股投資價值，鼓勵市場各方對後市應心懷希望。（ｄｗ）

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