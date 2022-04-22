  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/04/2022 14:57

【Ａ股維穩】中證監：提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據中證監網站公告，中證監主席易會滿今日（２２日）主持召
開黨委（擴大）會議會議，傳達貫徹今日上午國務院金融委專題會議精神。
　　會議上分析當前市場關注的重點敏感問題，研究應對措施和政策儲備，對近期國務院金融委
有關安排進行再落實、再推動。會議中強調，要及時回應市場關切，引導市場預期，激發市場活
力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行。（ｄｗ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS22/04/2022
【FOCUS】雙重上市重蹈破發　拯救股價知乎知乎？
財經熱話22/04/2022
再多17隻列美預摘名單中概股　理想知乎成震央　京東擬派息亦要跌
專訪22/04/2022
【鮑威爾放鷹】匯控曾挫近3%　拆解為何不升反跌！
大行報告22/04/2022
【大行炒D乜】ASM季績後大行點評價？click入嚟睇下
開市Good Morning22/04/2022
溫鋼城：京東派息留股東或事與願違　210元水平阻力大
財經熱話22/04/2022
【虛幣世界】比特幣42000美元遇阻力，美債美股一同下跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金