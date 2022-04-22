【Ａ股維穩】中證監：提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行

《經濟通通訊社２２日專訊》據中證監網站公告，中證監主席易會滿今日（２２日）主持召

開黨委（擴大）會議會議，傳達貫徹今日上午國務院金融委專題會議精神。

會議上分析當前市場關注的重點敏感問題，研究應對措施和政策儲備，對近期國務院金融委

有關安排進行再落實、再推動。會議中強調，要及時回應市場關切，引導市場預期，激發市場活

力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行。（ｄｗ）

