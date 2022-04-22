【Ａ股維穩】金融監管高層共話中國資本市場開放，促進外資流入

《經濟通通訊社２２日專訊》４月２１日，在博鰲亞洲論壇２０２２年年會「中國資本市場

開放進行時」分論壇上，與會監管部門高層表達了中國金融市場開放的堅定態度，並積極展望未

來中國金融體系開放脈絡。

中國證監會副主席方星海表示，外資對中國市場有長期持久的信心，外資流入促進市場服務

、市場定價、投資水平進一步提升，使市場更有韌性，更具活力。資本市場的開放包括「引進來

」和「走出去」。其中，「引進來」主要有兩個方面，一是把外資引進來，投資到內地股市、期

貨市場和債券市場，二是把領先的外資金融機構引到市場上來，以提供更好的服務。



＊梁濤：加大銀行保險開放力度＊



銀保監副主席梁濤表示，近年來，銀保監會主動適應國際經濟金融發展形勢變化和銀行業保

險業改革發展客觀需要，不斷擴大銀行保險業高水平雙向開放，加快形成更大範圍、更寬領域、

更深層次的全面開放新格局。



＊陸磊：全球資本進一步增配中國資本市場的潛力比較大＊



國家外匯管理局副局長陸磊表示，統籌、開放和安全是金融市場開放的重要議題。他認為，

任何開放都是有風險的。在開放進程當中，從管理者、到市場監管者、以及經濟主體本身，都要

不斷提升風險管控能力，這也是更高水平的開放背後的底氣。

陸磊還提到，跨境證券或者說跨境金融市場的渠道拓展，其基本出發點也是為實體經濟服務

。他表示，近期，外匯局將會同有關部門，統一外資投資境內債券市場的資本管理規則，優化境

外機構境內發行債券，進一步提升債券市場對外開放的程度。同時，陸磊表示，當前在中國股市

、債市當中，外資佔比分別為３％和５％。從這個比例來說，全球資本進一步增配我國資本市場

的潛力比較大。（ｊｔ）



