【新冠肺炎】台灣增３７６６宗本土確診，台北市下周試行線上教學

《經濟通通訊社２２日專訊》台灣今日再多３７６６宗本土感染個案，再創當地疫情以來新

高，亦是新症數首破３０００關口。另有９３宗輸入病例，無新增死亡個案。新北市成為重災區

，有超過１３００宗個案，台北市亦有７００多宗。

台北市的國中和高中下周一（２５日）至下周五（２９日），試行線上遠距教學，為日後可

能須大規模停課作準備。（ｊｔ）

