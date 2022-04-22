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22/04/2022 09:27

【恒大困局】「２１恒大０１」持有人會議下周召開，擬延半年付息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團發布公告稱，定於
２０２２年４月２５日至４月２６日召開「２１恒大０１」持有人會議，審議《關於調整「２１
恒大０１」債券利息兌付安排的議案》《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》等議案。
　　其中，《關於調整「２１恒大０１」債券利息兌付安排的議案》發行人申請將本期債券於
２０２１年４月２７日至２０２２年４月２６日期間的利息支付時間，調整至２０２２年１０月
２７日完成支付，如發行人未能如期完成上述利息支付，應根據逾期天數，每日按應付未付金額
的萬分之五支付違約金；以及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》，要求發行人承諾本
期債券不逃廢債，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，應及時
制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議，並嚴格落實和執行償債方案。
　　資料顯示，「２１恒大０１」於２０２１年４月２７日完成發行，發行規模高達８２億元人
民幣，票面利率７％，債券期限五年，附第三年尾發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
（ｗｌ）

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