【大國博弈】白宮顧問暗示美國或降中國非戰略商品關稅以抗通脹

《經濟通通訊社２２日專訊》隨著能源、食品和其他基本商品成本的上漲，通脹成為美國政

府目前面臨的嚴重問題之一，其處理方式亦將影響拜登政府在今年１１月中期選舉前的支持率。

據《路透》引述美國主管國際經濟事務的副國安顧問辛格暗示，美國可能降低對自行車或服裝等

一系列非戰略性中國商品的關稅，以幫助對抗通脹。

辛格在一次公開活動中指出，前特朗普政府徵收的關稅可能給了政府一些談判籌碼，但這些

關稅沒有戰略目的。美國可以利用關稅來推進戰略優先事項，例如加強關鍵供應鏈，保持美國在

基礎技術方面的傑出地位，並支持國家安全。

美國貿易代表戴琪上任後，重啟了一項可能降低部分中國商品關稅的排除程序，但尚未採取

重大行動全面取消對數千億美元中國商品的關稅。美國財政部長耶倫去年１２月表示，通過降低

特朗普時代對中國進口商品的關稅，可能有助於緩解一些通脹壓力，但她強調，這不會「改變遊

戲規則」。

辛格發表上述言論之際，美國敦促北京方面不要破壞因俄羅斯在烏克蘭戰爭而對其實施的全

面制裁。辛格說，拜登政府認為，中國的銀行和企業在很大程度上保持謹慎，避免幫助俄羅斯逃

避西方制裁，並強調中國有興趣繼續與西方進行貿易。辛格認為，中國希望通過經濟和技術優勢

獲得霸權，但中美兩國在一些領域可以合作，包括應對氣候變化。（ｗｌ）

