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22/04/2022 11:35

【Ａ股維穩】滬綜指上攻３１００失敗，半日反覆微跌０﹒０７％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾發表鷹派言論，暗示狠加息，加上中概
股自美退市風險擴大，即便中證監及官媒發聲維穩市場，滬深股市仍承接昨日大跌之勢今早再低
開，滬綜指低開０﹒７％，報３０５８﹒４點，之後在國家隊支持下一度上攻３１００關，可惜
在３０９９點止步，更調頭向下，半日收跌０﹒０７％，報３０７７﹒８點，深成指跌
０﹒７５％，創業板指再跌０﹒９６％。
　　紡織服裝板塊延續強勢，銀行、證券等大金融板塊繼續活躍，不過酒店、旅遊、農業相關板
塊繼續下挫。兩市超３４００股飄綠，兩市半日成交４７３７億元（人民幣．下同），比上日同
時段成交少６﹒２％，目前資金通過陸股通淨流入逾２０﹒６億元。
　　中證監昨日（２１日）召開全國社保基金和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會，要求
機構投資者增強投資能力，擴大權益投資比例。中證監副主席方星海在博鰲亞洲論壇上也表示，
外資對中國市場有長期持久的信心，外資流入促進市場服務、市場定價、投資水平進一步提升，
使市場更有韌性，更具活力。多家官媒亦發聲撐Ａ股，指資本市場需要信心耐心，大底部對應大
機會。
　　不過，美國證交易委員會（ＳＥＣ）周四再公布將１７間中概股公司列入「預摘牌名單」，
為３月以來第五批，包括今日在港上市的知乎（０２３９０）、理想汽車（０２０１５）等。這
１７隻股份可於５月１２日前提交證據，以證明不具備被除牌的條件。

＊紡織服裝板塊掀漲停潮，中海油Ａ再漲停＊

　　迎政策利好提振，Ａ股紡織服裝板塊上演漲停潮，戎美股份　（深：３０１０８８）、恒輝
安防　（深：３００９５２）、萬事利　（深：３０１０６６）升２０％漲停，升１３﹒２％，
龍頭股份　（滬：６００６３０）、富春染織　（滬：６０５１８９）、迎豐股份　
（滬：６０５０５５）、真愛美家　（深：００３０４１）升一成漲停。
　　外媒報道，中國主要國有能源公司正與殼牌公司商談購買後者在一個俄羅斯大型天然氣出口
項目的股權。今日是中海油　（００８８３）　（滬：６００９３８）Ａ股上市第二日，繼續受
到資金追捧，在昨日上漲２８％後，今日再度漲停，報１５﹒１７元。

＊去年淨利潤大漲１﹒８倍，寧德時代半日升逾２％＊

　　寧德時代（深：３００７５０）２０２１年公司實現總營收１３０３﹒５６億元，同比增長
１５９﹒０６％；歸屬於上市公司股東的淨利潤為１５９﹒３１億元，同比增長１８５﹒３４％
。不過電池毛利率下滑，２０２１年寧德時代動力電池系統毛利率為２２％，同比下滑４﹒５６
個百分點。寧德時代年初以來股價走勢低迷，累計下跌超３０％。不過，全年業績遠超市場預期
，加上澄清高瓴資本並未退出公司前十大股東，半日升２﹒０５％，報４１７﹒５元。
　　種業股開盤大跌，隆平高科（深：０００９９８）跌４﹒６％，聖農發展
（深：００２２９９）跌６﹒２％，正邦科技（深：００２１５７）跌４﹒６％，大北農
（深：００２３８５）跌３﹒２％，牧原股份（深：００２７１４）跌近２％。（ｃａ）

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