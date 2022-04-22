【Ａ股維穩】滬指收升０﹒２３％三千一得復失，本周累挫近４％

《經濟通通訊社２２日專訊》中概股自美退市風險擴大，由美回流的中概股知乎

（０２３９０）今早香港掛牌首日，遇上美國證監會（ＳＥＣ）昨晚（２１日）再出招贈慶，將

其與另外１６家中概股一併列入「預定摘牌名單」，知乎今早開市較招股價大跌逾兩成。滬深股

市昨日大跌，中證監同日召開全國社保基金和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會，要求機

構投資者增強投資能力，擴大權益投資比例。中證監主席易會滿今日再主持召開黨委會議，傳達

貫徹今日上午國務院金融委專題會議精神，會議強調要及時回應市場關切，引導市場預期，激發

市場活力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行。

滬深股市今早低開，之後在國家隊支持下一度上攻３１００關，午後反覆轉上，滬綜指午後

重上３１００點，不過，維穩力量不足，最後收升０﹒２３％，報３０８６﹒９２點，３１００

關得而復失，結束五連跌；全周累挫３﹒９％。

深成指今日仍跌０﹒２９％，創業板指收跌０﹒６９％，報２２９６﹒６點，再創下

２０２０年６月以來新低。

紡織服裝板塊延續強勢，電力、油氣、外貿概念股輪番衝高，個股漲跌互現，兩市今日成交

按日縮１２％至７５３３億元（人民幣．下同），為近一年低；不過，外資大舉入場，從陸股通

淨流入６７﹒６５億元。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４０１３﹒２５ ＋０﹒４４

上證綜合指數 ３０８６﹒９２ ＋０﹒２３ ３４８８﹒００

深證綜合指數 １９１４﹒１１ －０﹒５０ ４０４５﹒００

上證Ｂ股指數 ２８８﹒９７ ＋１﹒０８ １﹒６４

深證Ｂ股指數 １０５１﹒５３ ＋０﹒４３ ０﹒４４

上證１８０指數 ８６２７﹒００ ＋０﹒４９

上證３８０指數 ５３７３﹒２５ ＋０﹒０７

深證成份指數 １１０５１﹒７０ －０﹒２９

中小創新指數 ２０７４﹒８６ －１﹒６１

深圳創業板指數 ２２９６﹒６０ －０﹒６９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

