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22/04/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟轉勢待新政

　　《神州縱橫》中國首季ＧＤＰ增長４﹒８％，在疫情影響下這已算是可接受，問題不在個別
數據上，而在於整體形勢及當局的應對能力。
　
＊信心不足影響大於疫情＊
　
　　ＧＤＰ增長的結構同樣值得注意，第一產業增６％比歷史平均好，第三產業增４％為最低一
環，很大原因是疫情打擊服務性消費。需求方面情況大致如去年一樣，外需強而內需弱。按美元
計首季出入口分別增１４﹒８％及９﹒６％，順差逾１６００億美元。出口佳績顯示外需依然強
勁，中國成了國際供應鏈斷裂的得益者，入口在大宗商品價急漲下增長已較預期低，或許是受到
供應鏈斷裂影響。內需方面首季的投資及零售依然疫弱，分別只增約９％及３％，首二個月的好
景在３月份逆轉。今人擔心者是３月的低迷並非純由疫情引致，此波疫情雖較預期嚴重，但仍未
致要全國封城，經濟衝擊主要是局部的短暫現象。零售乃剛性很強項目，３月竟下降約３％實匪
夷所思，不可能是疫情所致。消費中服務所受打擊較大，實物的影響不大，新的商業及物流模式
足以部分抵銷疫情影響。投資由首二月的逾１２％急挫至３月的只約４％，亦難純以疫情解釋。
很可能是社會上下包括個人及企業均已信心缺失，導致手緊不用錢。現時中國跌的不是錢而是信
心，故減息降準於事無補。信心的回復關鍵在於中央能否拿出真正有效的解圍策略，而不是重覆
說穩中有進、穩字當頭及保這保那、穩這穩那等空話。
　
＊貨幣放寬現分歧＊
　
　　即使在疫情前中國經濟已處於軟著陸的下降軌，一點都不穩。另方面中國的新興產業無論投
資、生產及出口均十分蓬勃，升級換代及結構優化的速度甚高，乃西方難望其背者，與宏觀經濟
的疲弱形成強烈反差，乃疲中有進格局。問題出在對當前局勢缺乏科學判斷、遠見、政策創新及
執行魄力，基本上是個ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ不足的問題。供給側政策如減息降準及減免稅費等
均已行之有年且成本巨大，卻仍無助穩定經濟，而當局亦未作出根本性的策略調整。
　　最近的貨幣政策實施中還凸顯了少有的決策層分歧。本來國務院不斷施壓放風適時出台寬鬆
政策，令市場預期很快會減息降準，但上周卻突然變卦，降準只有四分一分百分點，而遠少於預
期，當局又明言資金已「合理寬裕」，同時若無強烈因素不會減息。無疑這次變卦是恰當的，從
３月的貨幣供給及社會融資使用數據者，短板在於融資需求而不在供給，再放水不單無助實體經
濟，最近炒風也放緩了，故大水漫灌只會造成資金沉澱或貨幣速度下降。放水無用，但當局仍須
找出有效的刺激投資政策。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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