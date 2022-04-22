《神州縱橫－凌昆》中國經濟轉勢待新政

《神州縱橫》中國首季ＧＤＰ增長４﹒８％，在疫情影響下這已算是可接受，問題不在個別

數據上，而在於整體形勢及當局的應對能力。



＊信心不足影響大於疫情＊



ＧＤＰ增長的結構同樣值得注意，第一產業增６％比歷史平均好，第三產業增４％為最低一

環，很大原因是疫情打擊服務性消費。需求方面情況大致如去年一樣，外需強而內需弱。按美元

計首季出入口分別增１４﹒８％及９﹒６％，順差逾１６００億美元。出口佳績顯示外需依然強

勁，中國成了國際供應鏈斷裂的得益者，入口在大宗商品價急漲下增長已較預期低，或許是受到

供應鏈斷裂影響。內需方面首季的投資及零售依然疫弱，分別只增約９％及３％，首二個月的好

景在３月份逆轉。今人擔心者是３月的低迷並非純由疫情引致，此波疫情雖較預期嚴重，但仍未

致要全國封城，經濟衝擊主要是局部的短暫現象。零售乃剛性很強項目，３月竟下降約３％實匪

夷所思，不可能是疫情所致。消費中服務所受打擊較大，實物的影響不大，新的商業及物流模式

足以部分抵銷疫情影響。投資由首二月的逾１２％急挫至３月的只約４％，亦難純以疫情解釋。

很可能是社會上下包括個人及企業均已信心缺失，導致手緊不用錢。現時中國跌的不是錢而是信

心，故減息降準於事無補。信心的回復關鍵在於中央能否拿出真正有效的解圍策略，而不是重覆

說穩中有進、穩字當頭及保這保那、穩這穩那等空話。



＊貨幣放寬現分歧＊



即使在疫情前中國經濟已處於軟著陸的下降軌，一點都不穩。另方面中國的新興產業無論投

資、生產及出口均十分蓬勃，升級換代及結構優化的速度甚高，乃西方難望其背者，與宏觀經濟

的疲弱形成強烈反差，乃疲中有進格局。問題出在對當前局勢缺乏科學判斷、遠見、政策創新及

執行魄力，基本上是個ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ不足的問題。供給側政策如減息降準及減免稅費等

均已行之有年且成本巨大，卻仍無助穩定經濟，而當局亦未作出根本性的策略調整。

最近的貨幣政策實施中還凸顯了少有的決策層分歧。本來國務院不斷施壓放風適時出台寬鬆

政策，令市場預期很快會減息降準，但上周卻突然變卦，降準只有四分一分百分點，而遠少於預

期，當局又明言資金已「合理寬裕」，同時若無強烈因素不會減息。無疑這次變卦是恰當的，從

３月的貨幣供給及社會融資使用數據者，短板在於融資需求而不在供給，再放水不單無助實體經

濟，最近炒風也放緩了，故大水漫灌只會造成資金沉澱或貨幣速度下降。放水無用，但當局仍須

找出有效的刺激投資政策。《資深評論員 凌昆》



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