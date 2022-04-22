《股林淘金－林家亨》美通脹過高，儲局放大鷹

《股林淘金》美股昨天（２１日）開市後曾一度上升，但中午時份美國聯儲局局長鮑威爾在

華盛頓國際貨幣基金會歐洲央行官員前發言，表示美國現時的通脹率是聯儲局之目標通脹率３倍

，明言５月份議息會議上加息半厘已成定局，而且暗示在６月份的時候也會有機會加息半厘。而

屬於鷹派的聖路易斯聯邦銀行行長Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ更加說可以討論加息０﹒７５厘

之可能性。美國長、中、短債息率重新再度攀升，五年期債息一度升穿３厘水平，是３年５個月

以來高位，與１０年期及３０年期債息出現倒掛，債券沽壓沉重，美股掉頭向下，由升轉跌。道

指下跌３６８點，納指下跌２７６點。

中慨電車三寶蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車在美股份別下跌５﹒５１％、４﹒１４％及

４﹒３４％，連帶比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ也下跌７﹒５４元。預計今日（２２日）恒指跟

隨美股下跌，有機會回補３月份中期恒指上升時遺留之裂口２０１２０點水平附近，回補裂口後

，大市應該會逐步穩定下來。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家

亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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