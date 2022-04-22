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即市新聞

22/04/2022 10:09

【Ａ股維穩】金融股發力護盤，滬綜指回升，新華保險Ａ漲３％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市延續昨日（２１日）大跌，滬綜指今早低開後盤中跌
幅一度擴大至近１％，逼近跌穿３０００大關，惟金融股響應監管維穩要求，發力護盤，滬綜指
目前已倒升０﹒２％，報３０８５﹒９４點。
　　在銀行股方面，招商銀行（滬：６０００３６）漲２﹒３％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升１﹒８％，興業銀行（滬：６０１１６６）升１﹒５％，中國銀行
（滬：６０１９８８）升１﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒１％，平安銀行
（深：０００００１）升１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）彈近１％，寧波銀行
（深：００２１４２）升０﹒５％。
　　在保險股方面，新華保險（滬：６０１３３６）揚２﹒９％，中國太保
（滬：６０１６０１）升１﹒８％，中國人壽（滬：６０１６２８）升１﹒７％，中國平安
（滬：６０１３１８）升１﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒４％。
　　滬深股市昨日大幅插水之際，中證監亦於當日召集全國社保基金、部分大型銀行保險機構主
要負責人開會，維穩市場，要求機構投資者增強投資能力，擴大權益投資比例，積極拓展參與資
本市場的廣度和深度，推進落實長周期考核。多間官媒今日發表評論文章撐市，指資本市場需要
信心耐心，大底部對應大機會。內地《經濟日報》發表名為《資本市場需要信心和耐心》的文章
，指目前Ａ股整體市場估值雖已到歷史偏低位置，隨著國內疫情防控拐點的到來，以及穩增長、
穩預期的宏觀政策合力不斷增強，市場將迎來確認築底完成的時間窗。《中國證券報》的頭版文
章則指出，積極因素匯聚Ａ股，大底部對應大機會，一些投資者短期悲觀情緒不影響Ａ股投資價
值，鼓勵市場各方對後市應心懷希望。（ｊｔ）

　

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