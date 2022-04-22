【Ａ股維穩】金融股發力護盤，滬綜指回升，新華保險Ａ漲３％

《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市延續昨日（２１日）大跌，滬綜指今早低開後盤中跌

幅一度擴大至近１％，逼近跌穿３０００大關，惟金融股響應監管維穩要求，發力護盤，滬綜指

目前已倒升０﹒２％，報３０８５﹒９４點。

在銀行股方面，招商銀行（滬：６０００３６）漲２﹒３％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升１﹒８％，興業銀行（滬：６０１１６６）升１﹒５％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒１％，平安銀行

（深：０００００１）升１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）彈近１％，寧波銀行

（深：００２１４２）升０﹒５％。

在保險股方面，新華保險（滬：６０１３３６）揚２﹒９％，中國太保

（滬：６０１６０１）升１﹒８％，中國人壽（滬：６０１６２８）升１﹒７％，中國平安

（滬：６０１３１８）升１﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒４％。

滬深股市昨日大幅插水之際，中證監亦於當日召集全國社保基金、部分大型銀行保險機構主

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章則指出，積極因素匯聚Ａ股，大底部對應大機會，一些投資者短期悲觀情緒不影響Ａ股投資價

值，鼓勵市場各方對後市應心懷希望。（ｊｔ）





