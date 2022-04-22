《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
操作，中標利率持平２﹒１％，操作量完全對沖到期量，公開市場單日資金零回籠、零投放。
公開市場本周有６００億元逆回購到期，累計淨回籠１００億。
人行早前宣布下周一（２５日）全面降準２５點子，人行周三（２０日）公布４月一年期和
五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），分別維持在３﹒７％和４﹒６％不變，已連續三個月維持
不變。（ｃａ）
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22/04/2022 09:26
【人行操作】人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠１００億
《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
操作，中標利率持平２﹒１％，操作量完全對沖到期量，公開市場單日資金零回籠、零投放。
公開市場本周有６００億元逆回購到期，累計淨回籠１００億。
人行早前宣布下周一（２５日）全面降準２５點子，人行周三（２０日）公布４月一年期和
五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），分別維持在３﹒７％和４﹒６％不變，已連續三個月維持
不變。（ｃａ）
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