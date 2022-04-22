【聚焦人幣】外匯局：３月銀行結售匯順差２６８億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯局公布，２０２２年３月，銀行結匯１６３７４億元
（人民幣．下同），售匯１４６７６億元，結售匯順差１６９９億元。２０２２年１－３月，銀
行累計結匯４１９３３億元，累計售匯３８２０２億元幣，累計結售匯順差３７３１億元。
按美元計值，２０２２年３月，銀行結匯２５８０億美元，售匯２３１３億美元，結售匯順
差２６８億美元。２０２２年１－３月，銀行累計結匯６６０３億美元，累計售匯６０１５億美
元，累計結售匯順差５８７億美元。
２０２２年３月，銀行代客涉外收入３６７００億元，對外付款３６０４４億元，涉外收付
款順差６５６億元。２０２２年１－３月，銀行代客累計涉外收入１００１３８億元，累計對外
付款９６１８１億元，累計涉外收付款順差３９５７億元。
按美元計值，２０２２年３月，銀行代客涉外收入５７８３億美元，對外付款５６８０億美
元，涉外收付款順差１０３億美元。２０２２年１－３月，銀行代客累計涉外收入１５７６７億
美元，累計對外付款１５１４５億美元，累計涉外收付款順差６２２億美元。（ｗｌ）
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