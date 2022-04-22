【ＦＯＣＵＳ】雙重上市重蹈破發，拯救股價知乎知乎？

【ＦＯＣＵＳ】２０２１年３月２６日登陸美股，破發；周五（２２日）在港雙重上市，再

破發－－說的就是有「中國領先的在線內容社區」之稱的知乎（０２３９０）。夾雜多年虧損、

股東套現、市值縮水等爭議，本就難測的前景，更因美國證交會周四（２１日）將其列入「有摘

牌風險的發行人臨時名單」再添不確定性。



＊月活用戶增長放緩＊



苦難有何價值？數學上有哪些丑陋的公式？月薪１萬辦公室上班和月賺３萬賣炸雞選哪個？

ＸＸ產品好用嗎……在累計４﹒２億條浩如煙海的原創問答內容（截至去年底）中，似乎任何疑

問都能找到答案。主打「有獲得感的內容」的知乎，去年平均月活用戶按年增４０％至９５９０

萬，但不計絕對數遠遠落後微博、Ｂ站、小紅書等，環比增速更連續三季放緩。

月活固然可貴，變現更是王道。跟十年前創始之初，各路大佬以「謝邀，人在美國，剛下飛

機」的開場白親身貢獻專業回答相比，知乎２０１３年由邀請制轉為註冊制，專業、小眾、高冷

不再是必須，如何商業化成為繞不開的挑戰。

為了將知識變現，知乎相繼上線「值乎（知識付費）」、「知乎Ｌｉｖｅ（語音問答）」、

「鹽選會員（付費會籍）」、「商業內容解決方案（內容引流營銷）」等，動作不斷令營收節節

攀升，但卻始終未扭轉虧損，更被批評為淪為「故事會」。



＊最慘股東打折套現＊



知乎在美股價隔夜收報１﹒６６美元，較去年中時高位蒸發近九成；在港首日掛牌，半日較

招股價走低逾兩成。值得留意的是，知乎在港發售的２６００萬股全為股東「舊股」，包括創新

工場７５０萬股、啟明創投３２５萬股、賽富投資３２５萬股、今日資本１２００萬股；換言之

，公司今次相當於幫股東套現，自己卻融不到一分錢。

戲劇性的是，相比天使輪就開始投資的創新工場以及在Ａ╱Ｂ輪開始投資的啟明創投、賽富

，每股平均成本低至０﹒６７美元、０﹒８７美元、１﹒６１美元；在Ｄ╱Ｅ╱Ｆ輪才投資的今

日資本，每股平均成本高達５﹒８３美元，與其說是套現，不如說是割肉。此外，從Ｃ輪開始投

資的知乎第一大股東騰訊（００７００）、從Ｆ輪開始投資的快手（０１０２４），市場測算帳

面浮虧分別達５７００萬、１﹒７億美元。

來到第二個１０年的起點，知乎創始人周源就將２０２２年的戰略重點稱為「生態第一」，

但面對強敵環伺－－Ｂ站、小紅書、豆瓣、快手、雪球、微博……知識分子的好奇心能否跑贏大

眾市場娛樂為王的現實？如何拯救自身股價？或是最昂貴的問題。

