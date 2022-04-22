【中概焦點】知乎回應：已完成在香港雙重主要上市，事件影響有限

《經濟通通訊社２２日專訊》今日在港上市的知乎（０２３９０）遭美國證劵交易委員會
（ＳＥＣ）納入「預定除牌名單」。知乎回應指，公司已完成在香港的雙重主要上市，後續會密
切關注進展，該事件對知乎影響有限。
知乎半日收報２４﹒８５元，較招股價３２﹒０６元低２２﹒５％，以每手１００股計，不
計手續費，每手蝕７２１元。該股公開發售獲足額認購。（ｃａ）
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