【打擊貪腐】招商銀行原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委調查

《經濟通通訊社２２日專訊》據中央紀委國家監委網站消息，招商銀行（０３９６８）

（滬：６０００３６）股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中

央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

招商銀行日前發公告，指董事會審議通過《關於田惠宇先生免職的議案》，同意免去田惠宇

的招商銀行行長、董事職務，另有任用；同時同意由王良主持招商銀行工作，自董事會審議通過

之日起生效。（ｃａ）

