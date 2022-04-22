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即市新聞

22/04/2022 09:10

《陶冬天下－陶冬》糧食短缺可能比石油短缺更嚴重

　　《陶冬天下》烏克蘭一半以上的耕種面積已經錯過了春耕，而俄羅斯的穀物出口受到西方國
家制裁。全世界對油價飆升比較關注，其實今年糧價漲得更猛，烏克蘭危機可能給我們帶來饑餓
，也可能給我們帶來滯脹。

　　聯合國世界糧食計劃署認為，世界已經面臨前所未有的饑餓的一年，烏克蘭危機將導致全球
食品價格飆升，並觸發了糧食危機。

　　根據美國農業部數據，在２０２１年烏克蘭小麥出口佔全球總出口的１２％，大部分地區播
種受到戰火衝擊，運輸也不暢順；俄羅斯的小麥出口佔全球總出口的１７％，遭到西方國家的貿
易制裁。去年全球小麥出口總量為為２﹒０６億噸，俄烏兩國佔了２９％。不僅是小麥，兩國的
玉米出口佔全球份額的１９％，葵花籽油出口佔全球份額的８０％。

　　俄羅斯入侵烏克蘭後一個月，小麥價格上漲了３６％。同一時期，布蘭特原油價格上漲了
２６％，只是油價上漲更吸引眼球。其實，針對俄羅斯的石油禁運有可能被取消，但是素有歐洲
糧倉之稱的烏克蘭的大多數地區，已經錯過了春耕，種上糧食的地區也受到燃料斷供、機械短缺
、道路堵塞等各種困擾，今年糧食鐵定失收。糧食的生產周期較長，由於涉及土地，新增產能也
比較困難


　　還有，俄羅斯和白俄羅斯的化肥也遭到制裁，烏克蘭的化肥產能部分遭到破壞。俄羅斯的氮
、磷、鉀肥、烏克蘭的氮肥和白俄羅斯的鉀肥在全球化肥供應鏈上，都具有舉足輕重的地位。烏
克蘭的種子出口在世界上也具有很高的份額。

　　無論小麥還是玉米，無論化肥還是種子，都不是短期可以被其它國家的新產能所頂替的，勢
必在全球範圍內製造出全產業鏈的衝擊。筆者提出供應鏈斷裂３﹒０版概念。２０２０年因為封
城隔絕
，出現了以零部件配送阻滯為特徵的產品供應鏈斷裂；２０２１年美西港口嚴重積壓，帶來船運
滯留
、集裝箱短缺為特徵的運輸供應鏈斷裂。在２０２２年俄烏衝突催生出初級產品供應鏈斷裂，勢
必向中下游蔓延，並進一步加大通貨膨脹壓力。

　　根據經濟學人雜誌的早餐物價指數，在２０１１－２０２０年早餐價格上漲了３０％，在
２０２１年再漲３０％
，今年漲幅肯定不止３０％，迫使貨幣政策作出劇烈調整。一方面油價糧價攜手飆升，另一方面
聯儲被迫超常規地加息和縮表，全球經濟遭遇滯脹的機會在上升。上次全球範圍內出現滯脹發生
在上世紀七十年代，對經濟、民生的衝擊極大。

　　一條普通麵包在歐洲曾經是一歐元，現在是八歐元。對於發達國家，它們有能力接受更高的
食品價格，衝擊主要體現在消費者的購買力上。對於發展中國家，它們本身的財力有限，對俄烏
的糧食依賴又特別高，非洲國家對俄烏糧食的依賴程度可以用觸目驚心來形容。在非洲，俄烏衝
突有可能演變成人道危機。

　　用聯合國秘書長古特雷斯的話說，世界已經「嚴重偏離」了到２０３０年實現可持續發展目
標的軌道。烏克蘭危機為這令人不安的趨勢，火上澆油。《陶冬》
　
＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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