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22/04/2022 08:50

【新冠肺炎】中學文憑試開考，有考生到竹篙灣特別試場應考

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中學文憑試今日開考，考生除了要量體溫、填寫健康申報表外
，每次考試早上亦要做快速抗原測試，取得陰性結果，並連同准考證拍照紀錄。今早亦有新冠確
診或檢疫考生到竹篙灣特別試場考試。
　　清晨六時多，數名考生分別乘搭抗疫專用的士到達竹篙灣特別試場，現場指有３名考生申請
到場應考。

＊考生早起做檢測＊

　　在石硤尾一間做試場的中學，不少考生提早一個多小時到場，有考生表示，今早５時已起床
做快測，認為早起可以更有動力溫習。但每個應考日早上都要做快測，感到有少許麻煩，也令考
生心情緊張。
　　另外，不少考生均表示擔心染疫，備考期間做好防疫措施，亦有帶備額外的搓手液和多戴一
個口罩，亦會用濕紙巾擦拭桌椅。

＊職員核對學生快測紀錄＊

　　學校在操場設立兩個檢查站，有職員核對學生的健康申報表以及快速測試紀錄。有考生忘記
填申報表，要即場補填。
　　試場內每名考生之間的枱有１﹒８米距離，原本可以坐１２０人的禮堂，只會坐到７１人，
其餘４８名考生就會去多用途室應考。學校早前添置了消毒霧化噴槍，在開考前同每節考試休息
時間，都會在試場內噴消毒液。（ｃｌ）

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