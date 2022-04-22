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22/04/2022 17:14

【新冠肺炎】２１名ＤＳＥ考生在竹篙灣試場應考，一人不適棄考

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府宣布，２０２２年香港中學文憑考試（ＤＳＥ）今日順利
展開，首日共有約４﹒６７萬名考生報考英國語文科卷一及卷二，於４６６間學校設立試場（包
括４６７個禮堂試場、２１４個課室試場，以及為有特殊教育需要考生而設的５１５個特別試場
）。

＊一名竹篙灣考生因身體不適而選擇不應考＊

　　首日在竹篙灣社區隔離設施的考生共有２１名（１１名檢疫考生及１０名確診考生），其中
一名確診考生因身體不適而選擇不應考。當中１８人在開考前已入住，其餘３人則於昨晚（２１
日）聯絡考評局及抗疫的士熱線安排點對點交通在今早接載其前往隔離試場應考。今早考評局及
抗疫的士熱線並未接獲考生需即時安排前往隔離試場應考的要求。

＊１９名居於「受限區域」考生獲優先檢測＊

　　教育局發言人說，據考評局了解，首日考試整體運作暢順，絕大部分考生均能按規定在前赴
試場前，自行量度體溫及完成新型冠狀病毒病快速抗原測試，並填妥考生健康申報表。
　　此外，文憑試考生如因居於「受限區域」而須進行強制檢測，檢疫人員會為翌日應考的考生
優先進行檢測。在此安排下，昨晚共有１９名居於「受限區域」的考生獲優先檢測，並在取得陰
性結果後，參加今日早上的考試。
　　今年文憑試的報考人數共約５萬，時間表壓縮至三星期，各科筆試由今日至５月１４日期間
舉行，放榜日期維持在７月２０日。（ｃｌ）

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