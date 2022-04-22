【綠色債券】花旗推出綠債認購優惠，豁免認購、存倉等６項費用

《經濟通通訊社２２日專訊》政府發行的綠色零售債券將於下周二（２６日）起開始接受認
購，花旗銀行宣布提供零售綠色債券公開認購服務，並推出認購優惠。客戶可以於各花旗銀行分
行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免６項費用，包括認購手續費、存倉費、代收利息
費、到期贖回費、存入費和轉出費。（ａｃ）
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