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22/04/2022 17:36

【綠色債券】花旗推出綠債認購優惠，豁免認購、存倉等６項費用

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府發行的綠色零售債券將於下周二（２６日）起開始接受認
購，花旗銀行宣布提供零售綠色債券公開認購服務，並推出認購優惠。客戶可以於各花旗銀行分
行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免６項費用，包括認購手續費、存倉費、代收利息
費、到期贖回費、存入費和轉出費。（ａｃ）

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