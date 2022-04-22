《國企紅籌》微創機器人（２２５２）鴻鵠骨科手術機器人獲准上市

《經濟通通訊社２２日專訊》微創機器人－Ｂ（０２２５２）公布，自主研發的鴻鵠骨科手

術機器人獲得國家藥品監督管理局上市批准。鴻鵠成為第一款兼唯一一款搭載內地企業自主研發

，自有知識產權機械臂，並獲准上市的骨科手術機器人。

該集團指，正在設計開發應用於全髖關節置換術的鴻鵠產品，並計劃於今年於內地開展臨床

試驗。（ｗｈ）

