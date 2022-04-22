《日入而息》港府５﹒１放寬航班熔斷機制，招行前行長涉違紀被查

《今天重點》
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五一起航班熔斷機制放寬至５人確診才停飛，非香港居民可入境
招商銀行（０３９６８）原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委調查
長汽（０２３３３）首季純利跌０﹒３％至１６億人幣，營收升８％
本港３月整體通脹率升至１﹒７％，低於市場預期
地政總署表示屯門大欖段住宅地收到５份標書
余偉文稱本港需關注美國加息對資金流影響，潛在風險或極強
本港新增５７４宗確診，核酸檢測陽性２９０宗；本港再多１５人染疫亡，呈報個案病死率０﹒
７６％
外匯局表示跨境證券投資階段性調整屬於市場自然反應；中國外債水平不高，可以適應外部流動
性變化；料國際收支基礎性順差仍保持一定規模；中國匯市韌性增強，有條件適應美聯儲調整
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《即日市況》
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恒指全日低收４３點報２０６３８，科指高收１１點報４００１
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《深滬股市》
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滬指收升０﹒２３％三千一得復失，本周累挫近４％
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《美元匯價》
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歐元如能守住１﹒０８，仍有機會反撲
歐元最新報１﹒０８０１╱０５，日圓最新報１２８﹒４５╱４６
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《公司業績》
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順風潔能（０１１６５）年度虧損擴至８億元人民幣，不派息
長城汽車（０２３３３）首季純利跌０﹒３％至１６億元人民幣，營收升８％
京客隆（００８１４）首季盈轉虧蝕１１８３﹒５萬元人民幣
大明國際（０１０９０）首季淨利潤按年跌９﹒６％
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《公司資訊》
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佳民集團（０８５１９）夥Ｇｏｕｒｍｅｔａ發行餐飲體驗ＮＦＴ
佐丹奴（００７０９）國際首季營業額為９﹒１７億元，按年升５﹒５％
李錦記獲批「再工業化資助計劃」資助，在港建蠔油智能生產線
阿里（０９９８８）加入低碳專利承諾，２０３０年阿里雲數據中心全採用清潔能源
香港電訊（０６８２３）Ｔａｐ ＆ Ｇｏ校園流動支付服務延伸至國際學校
智欣集團（０２１８７）主席葉志杰減持９０００萬股
石藥集團（０１０９３）用於治療抑鬱症產品於內地獲藥品註冊批件；硝苯地平控釋片３０ｍｇ
已獲藥品註冊批件；石藥集團附屬注射用艾司奧美拉唑鈉藥獲頒藥品註冊批件
守益控股（０２２２７）附屬獲１﹒３９億新加坡元之新項目合同
百勝中國（０９９８７）首批肯德基「創綠先鋒店」進駐杭州、北京
天譽置業（０００５９）及其１０隻債券今日下午起短暫停牌，待刊發內幕消息
蔡希良任中國人壽保險集團黨委副書記
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《國企紅籌》
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招商局中國基金（００１３３）子公司向華順信安增資６５０萬元人民幣
中再保（０１５０８）附屬首季原保費收入按年升５％至１２５億元人民幣
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《神州民企》
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京東（０９６１８）發行今年市場首單疫情防控ＡＢＳ，涉１０億元人民幣
恒大（０３３３３）「２１恒大０１」持有人會議下周召開，擬延半年付息
吉利（００１７５）極氪部分車型漲價，ＹＯＵ版漲價兩萬元人民幣
海豐國際（０１３０８）首季物流業務收入為１０﹒２７億，按年升６６％
據報恒大汽車（００７０８）成立新公司，經營網約車、二手車經銷服務
理想汽車（０２０１５）被美國證交會暫定為委員會識別的發行人
中國動向（０３８１８）全年累計零售流水按年錄得中高單位數下降
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《中國要聞》
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外匯局表示跨境證券投資階段性調整屬於市場自然反應；中國外債水平不高，可以適應外部流動
性變化；料國際收支基礎性順差仍保持一定規模；中國匯市韌性增強，有條件適應美聯儲調整
上海小微企業及商戶租賃國企房屋可免租６個月
工信部關注新能源車安全，將對問題企業下發提示函
４月上海港集裝箱日均吞吐量維持在１０萬標準箱以上
上海經信委表示本輪疫情對全市工業經濟造成很大影響
北京首季消費增長２﹒８％，線上零售增長較強
北京首季進口同比增２２％，出口降５﹒９％
上海表示６６６家重點企業中，７０％已復工復產
上海紀委將對保供物資採購發放開展專項監督檢查
上海昨日新增１１例新冠死亡病例
易綱稱幣策首要任務維護物價穩定，金融服務重視農業
小紅書回應裁員：因績效考核不合格裁員９％
人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠１００億
易方達、廣發等８家公募上報國內首批碳中和ＥＴＦ
胡春華赴中農集團督導農資供應，落實保供綠色通道
周小川稱中國確有投資項目遇困難，應著力解決非抹黑
中證監投保局原一級巡視員曾長虹涉受賄罪等被逮捕
中證監表示提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行
官媒發聲撐Ａ股：資本市場需信心耐心，大底部迎機會
外匯局表示外資投資中國債券市場的長期趨勢不會改變
建行深圳分行原風險總監韓鳳林涉嚴重違紀違法被查
招商銀行原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委調查
寧德時代表示不分紅是考慮將進行重大投資等因素
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒６％，報１７０２５點
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《其他消息》
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余偉文稱本港需關注美國加息對資金流影響，潛在風險或極強
葉志威獲委任為整筆撥款督導委員會新委員，任期兩年
運房局表示將檢討港鐵票價調整機制，研究延後加幅安排
黃錦星稱「上網電價」申請破兩萬宗，快將公布價格檢討詳情
ＴＶＢ前技術員涉煽惑他人刑毀，押後至６月裁決
本港３月整體通脹率升至１﹒７％，低於市場預期
統計處調查指２１％受訪者料第二季業務狀況按季轉差
地政總署表示屯門大欖段住宅地收到５份標書
市建局西營盤崇慶里╱桂香街發展項目下周一起招收意向書
政府刊憲指定南大嶼海岸公園
元朗南首期建造工程招標，預計９月動工
港大料本港首季經濟收縮２﹒９％，次季增長０﹒９％
銀行業資本修訂規則今刊憲，預計７月起生效
深股通額度全日用５０億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用５１億，外資通過陸股通
流入近６８億
ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ首季銷售季度增長３９％
彭博表示新加坡限制人才流入，麥樸思預言杜拜可超越星港
中原ＣＣＬ按周跌０﹒１６％，料樓價將窄幅遞升
花旗推出綠債認購優惠，豁免認購、存倉等６項費用
畢馬威表示首季亞洲區風險投資交易額跌２２％，巨額風投由中國主導
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《俄烏開戰》
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世銀向烏克蘭貸款８８５０萬歐元
俄印央行代表商討用本幣結算雙邊貿易
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《大國博弈》
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日媒表示日本防相將於５月訪美，與美溝通中俄議題
白宮顧問暗示美國或降中國非戰略商品關稅以抗通脹
美副國務卿批中國為俄羅斯提供支持，警告制裁亦適用
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《特首選舉》
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傳李家超研增設兩副司長職位，加強政策局統籌工作
據報李家超遲交選舉廣告同意書，涉嫌違反指引
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《新冠肺炎》
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本港新增５７４宗確診，核酸檢測陽性２９０宗
本港再多１５人染疫亡，呈報個案病死率０﹒７６％
２１名ＤＳＥ考生在竹篙灣試場應考，一人不適棄考
健身界稱重開後顧客反應踴躍，麻雀館不滿差別對待
傳港府即將放寬熔斷規定，觸發點提高至同一航班５人
傳航班熔斷機制十天後放寬，業界倡以確診比例作基準
內地新增本土及無症狀逾１﹒８萬宗，上海再封五日
北京市朝陽區發現１例核酸檢測陽性，昨新增１例確診
吉林省表示社會面清零不代表風險清零，反彈風險仍存在
台灣增３７６６宗本土確診，台北市下周試行線上教學
堅守零確診？據報北韓去年為防疫射殺３名中國人
廣州３個區域調整為低風險，社會面無新增感染者
旅行社復辦本地遊，縱橫遊（０８０６９）截至下月底已組４０團
殯儀業表示過千遺體滯留公眾殮房，殯儀館預約至５月底
洪為民生日宴涉事餐廳認違反防疫規定，罰款６０００元
疫下高鐵長期停運，港府拒披露向港鐵補貼金額
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