《日入而息》港府５﹒１放寬航班熔斷機制，招行前行長涉違紀被查

《今天重點》

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五一起航班熔斷機制放寬至５人確診才停飛，非香港居民可入境

招商銀行（０３９６８）原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委調查

長汽（０２３３３）首季純利跌０﹒３％至１６億人幣，營收升８％

本港３月整體通脹率升至１﹒７％，低於市場預期

地政總署表示屯門大欖段住宅地收到５份標書

余偉文稱本港需關注美國加息對資金流影響，潛在風險或極強

本港新增５７４宗確診，核酸檢測陽性２９０宗；本港再多１５人染疫亡，呈報個案病死率０﹒

７６％

外匯局表示跨境證券投資階段性調整屬於市場自然反應；中國外債水平不高，可以適應外部流動

性變化；料國際收支基礎性順差仍保持一定規模；中國匯市韌性增強，有條件適應美聯儲調整

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《即日市況》

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恒指全日低收４３點報２０６３８，科指高收１１點報４００１

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒２３％三千一得復失，本周累挫近４％

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《美元匯價》

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歐元如能守住１﹒０８，仍有機會反撲

歐元最新報１﹒０８０１╱０５，日圓最新報１２８﹒４５╱４６

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《公司業績》

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順風潔能（０１１６５）年度虧損擴至８億元人民幣，不派息

長城汽車（０２３３３）首季純利跌０﹒３％至１６億元人民幣，營收升８％

京客隆（００８１４）首季盈轉虧蝕１１８３﹒５萬元人民幣

大明國際（０１０９０）首季淨利潤按年跌９﹒６％

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《公司資訊》

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佳民集團（０８５１９）夥Ｇｏｕｒｍｅｔａ發行餐飲體驗ＮＦＴ

佐丹奴（００７０９）國際首季營業額為９﹒１７億元，按年升５﹒５％

李錦記獲批「再工業化資助計劃」資助，在港建蠔油智能生產線

阿里（０９９８８）加入低碳專利承諾，２０３０年阿里雲數據中心全採用清潔能源

香港電訊（０６８２３）Ｔａｐ ＆ Ｇｏ校園流動支付服務延伸至國際學校

智欣集團（０２１８７）主席葉志杰減持９０００萬股

石藥集團（０１０９３）用於治療抑鬱症產品於內地獲藥品註冊批件；硝苯地平控釋片３０ｍｇ

已獲藥品註冊批件；石藥集團附屬注射用艾司奧美拉唑鈉藥獲頒藥品註冊批件

守益控股（０２２２７）附屬獲１﹒３９億新加坡元之新項目合同

百勝中國（０９９８７）首批肯德基「創綠先鋒店」進駐杭州、北京

天譽置業（０００５９）及其１０隻債券今日下午起短暫停牌，待刊發內幕消息

蔡希良任中國人壽保險集團黨委副書記

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《國企紅籌》

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招商局中國基金（００１３３）子公司向華順信安增資６５０萬元人民幣

中再保（０１５０８）附屬首季原保費收入按年升５％至１２５億元人民幣

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《神州民企》

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京東（０９６１８）發行今年市場首單疫情防控ＡＢＳ，涉１０億元人民幣

恒大（０３３３３）「２１恒大０１」持有人會議下周召開，擬延半年付息

吉利（００１７５）極氪部分車型漲價，ＹＯＵ版漲價兩萬元人民幣

海豐國際（０１３０８）首季物流業務收入為１０﹒２７億，按年升６６％

據報恒大汽車（００７０８）成立新公司，經營網約車、二手車經銷服務

理想汽車（０２０１５）被美國證交會暫定為委員會識別的發行人

中國動向（０３８１８）全年累計零售流水按年錄得中高單位數下降

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《中國要聞》

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外匯局表示跨境證券投資階段性調整屬於市場自然反應；中國外債水平不高，可以適應外部流動

性變化；料國際收支基礎性順差仍保持一定規模；中國匯市韌性增強，有條件適應美聯儲調整

上海小微企業及商戶租賃國企房屋可免租６個月

工信部關注新能源車安全，將對問題企業下發提示函

４月上海港集裝箱日均吞吐量維持在１０萬標準箱以上

上海經信委表示本輪疫情對全市工業經濟造成很大影響

北京首季消費增長２﹒８％，線上零售增長較強

北京首季進口同比增２２％，出口降５﹒９％

上海表示６６６家重點企業中，７０％已復工復產

上海紀委將對保供物資採購發放開展專項監督檢查

上海昨日新增１１例新冠死亡病例

易綱稱幣策首要任務維護物價穩定，金融服務重視農業

小紅書回應裁員：因績效考核不合格裁員９％

人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠１００億

易方達、廣發等８家公募上報國內首批碳中和ＥＴＦ

胡春華赴中農集團督導農資供應，落實保供綠色通道

周小川稱中國確有投資項目遇困難，應著力解決非抹黑

中證監投保局原一級巡視員曾長虹涉受賄罪等被逮捕

中證監表示提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行

官媒發聲撐Ａ股：資本市場需信心耐心，大底部迎機會

外匯局表示外資投資中國債券市場的長期趨勢不會改變

建行深圳分行原風險總監韓鳳林涉嚴重違紀違法被查

招商銀行原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委調查

寧德時代表示不分紅是考慮將進行重大投資等因素

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６％，報１７０２５點

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《其他消息》

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余偉文稱本港需關注美國加息對資金流影響，潛在風險或極強

葉志威獲委任為整筆撥款督導委員會新委員，任期兩年

運房局表示將檢討港鐵票價調整機制，研究延後加幅安排

黃錦星稱「上網電價」申請破兩萬宗，快將公布價格檢討詳情

ＴＶＢ前技術員涉煽惑他人刑毀，押後至６月裁決

本港３月整體通脹率升至１﹒７％，低於市場預期

統計處調查指２１％受訪者料第二季業務狀況按季轉差

地政總署表示屯門大欖段住宅地收到５份標書

市建局西營盤崇慶里╱桂香街發展項目下周一起招收意向書

政府刊憲指定南大嶼海岸公園

元朗南首期建造工程招標，預計９月動工

港大料本港首季經濟收縮２﹒９％，次季增長０﹒９％

銀行業資本修訂規則今刊憲，預計７月起生效

深股通額度全日用５０億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用５１億，外資通過陸股通

流入近６８億

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ首季銷售季度增長３９％

彭博表示新加坡限制人才流入，麥樸思預言杜拜可超越星港

中原ＣＣＬ按周跌０﹒１６％，料樓價將窄幅遞升

花旗推出綠債認購優惠，豁免認購、存倉等６項費用

畢馬威表示首季亞洲區風險投資交易額跌２２％，巨額風投由中國主導

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《俄烏開戰》

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世銀向烏克蘭貸款８８５０萬歐元

俄印央行代表商討用本幣結算雙邊貿易

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《大國博弈》

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日媒表示日本防相將於５月訪美，與美溝通中俄議題

白宮顧問暗示美國或降中國非戰略商品關稅以抗通脹

美副國務卿批中國為俄羅斯提供支持，警告制裁亦適用

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《特首選舉》

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傳李家超研增設兩副司長職位，加強政策局統籌工作

據報李家超遲交選舉廣告同意書，涉嫌違反指引

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《新冠肺炎》

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本港新增５７４宗確診，核酸檢測陽性２９０宗

本港再多１５人染疫亡，呈報個案病死率０﹒７６％

２１名ＤＳＥ考生在竹篙灣試場應考，一人不適棄考

健身界稱重開後顧客反應踴躍，麻雀館不滿差別對待

傳港府即將放寬熔斷規定，觸發點提高至同一航班５人

傳航班熔斷機制十天後放寬，業界倡以確診比例作基準

內地新增本土及無症狀逾１﹒８萬宗，上海再封五日

北京市朝陽區發現１例核酸檢測陽性，昨新增１例確診

吉林省表示社會面清零不代表風險清零，反彈風險仍存在

台灣增３７６６宗本土確診，台北市下周試行線上教學

堅守零確診？據報北韓去年為防疫射殺３名中國人

廣州３個區域調整為低風險，社會面無新增感染者

旅行社復辦本地遊，縱橫遊（０８０６９）截至下月底已組４０團

殯儀業表示過千遺體滯留公眾殮房，殯儀館預約至５月底

洪為民生日宴涉事餐廳認違反防疫規定，罰款６０００元

疫下高鐵長期停運，港府拒披露向港鐵補貼金額

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