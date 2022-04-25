  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 09:05

《牛熊志選－陳其志》資金看好中移（００９４１）

　　《牛熊志選》美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲將在５月初開會時討論加息半厘。港股近期弱
勢未除，恒指上周五（２２日）低開４２０點，盤中曾低見２０１８４點，補回大部分３月１７
日上升裂口。隨後恒指跌幅收窄重回２０６００點關口，收市與上日持平。恒指牛熊證資金流情
況，截至上周四（２１日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約７１７１﹒０萬港元資金淨流
入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約３﹒０１億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現
。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２０２００點至２０４９９點之間，
累計相當約２６７２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２１２００點至２１４９９點之間累計
了相當約１３６２張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２４﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
１﹒２個波幅點至２７﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升０﹒２個波幅點至２５﹒０％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至
３０﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升３﹒８個波幅點至４１﹒２％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至３１﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波
幅上升１﹒８個波幅點至４０﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至
１７﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅維持於２９﹒９％的水平；工行（０１３９８）的
引伸波幅下降０﹒７個波幅點至１８﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅
點至４０﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至２５﹒８％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中移動（００９４１）的相關認購證及牛證合共
錄得約５４４０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍
的中移動認購證為行使價約５８元至６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１１﹒８倍至
１５﹒９倍；另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約４９７３﹒０萬元資金淨流入部署，資金
留意行使價４４５元至４５０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒９倍至８﹒０倍

　　至於看淡資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約５４０﹒０萬元資金淨流入
部署。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４７元至４８元附近的中期價外條款，實
際槓桿約９﹒７倍至１０﹒４倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
財經熱話25/04/2022
【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制於40000美元
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
中國故事22/04/2022
《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%
財經熱話22/04/2022
內地疫情仍嚴峻人幣連日走弱　惟航空股憧憬疫後復甦未宜看淡
FOCUS22/04/2022
【FOCUS】雙重上市重蹈破發　拯救股價知乎知乎？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金