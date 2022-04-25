《牛熊志選－陳其志》資金看好中移（００９４１）

《牛熊志選》美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲將在５月初開會時討論加息半厘。港股近期弱

勢未除，恒指上周五（２２日）低開４２０點，盤中曾低見２０１８４點，補回大部分３月１７

日上升裂口。隨後恒指跌幅收窄重回２０６００點關口，收市與上日持平。恒指牛熊證資金流情

況，截至上周四（２１日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約７１７１﹒０萬港元資金淨流

入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約３﹒０１億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現

。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２０２００點至２０４９９點之間，

累計相當約２６７２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２１２００點至２１４９９點之間累計

了相當約１３６２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２４﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒２個波幅點至２７﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒２個波幅點至２５﹒０％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

３０﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升３﹒８個波幅點至４１﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至３１﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒８個波幅點至４０﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至

１７﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅維持於２９﹒９％的水平；工行（０１３９８）的

引伸波幅下降０﹒７個波幅點至１８﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅

點至４０﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至２５﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中移動（００９４１）的相關認購證及牛證合共

錄得約５４４０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的中移動認購證為行使價約５８元至６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１１﹒８倍至

１５﹒９倍；另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約４９７３﹒０萬元資金淨流入部署，資金

留意行使價４４５元至４５０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒９倍至８﹒０倍

。

至於看淡資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約５４０﹒０萬元資金淨流入

部署。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４７元至４８元附近的中期價外條款，實

際槓桿約９﹒７倍至１０﹒４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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