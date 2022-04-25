《運籌帷幄－梁業豪》港股會跟隨美股大跌嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。上周五（２２日）美股全面顯著下挫，指數期權引伸波幅，令人不敢低估後市

再跌的可能性。港股方面，今天（２５日）投資者應特別留意指數期權引伸波幅的變化，提防好

淡雙方角力的情況會加劇。正路而言，港股將裂口低開，先往下找尋支持。觀乎近期港股相對美

股處於強勢，港股的跌幅多不及預期般大，即好友大戶會於低位努力守關。

大家切勿誤會，筆者並非謂港股會轉跌為升收場，因這個難度實在非常高。於投資氣候轉差

的時候，能夠維持相對強勢，已經是很難得。投資經驗不足者會認為，兩個股市間，於跌市時跌

幅較小者於日後市況回升時的表現會較差，但實情經常剛剛相反。於跌市時跌幅較小，其實正好

反映出所受的沽壓較小，有力日後呈現較大的回升動力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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