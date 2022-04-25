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即市新聞

25/04/2022 09:09

《一周攻略－周進略》央行力遏通脹，估值勢必打折

　　《一周攻略》一如早前預期，港股弱勢，無甚起色，延續之前數星期的走勢，反覆走低。
　
＊港股年初追落後＊
　
　　是的，繼月中在近幾期高位回落，標誌著憧憬美聯儲加息第一擊的開始，但同時亦是消除困
擾多時的不明朗因素，讓年初開始之走勢，即港股相對美股走強，出現逆轉。
　　事實上，港股多年落後於美股，自必有因，只是去年起大家意識到通脹重臨，通脹預期更遠
超多國央行所估計，尤其美聯儲，故此，資產估值來一番打折，幾乎是毫無懸念，尤其近年升多
跌少的資產或板塊，更是明顯，此之所以，港股在年初有一定程度追落後，也近乎當時市場共識

　
＊失業未為患，美力壓通脹＊
　
　　無論如何，隨著加息周期開展，美聯儲亦期望管理上出現大變化，強調不惜連續加息多次，
甚至一加半厘，大有盡快改變市場預期之意。
　　說起來，這是央行應有之義，畢竟，央行有維持物價穩定的基本職能，對美聯儲來說，當然
有所謂雙重任務，也就是包括充分就業云云。然而，基於目前最新經濟數據，基本上所有人都同
意，美國的失業情況不足為患，甚至現任或前任財長，都認為通脹其中一個來源，就是薪資壓力
，如此一來，更有為加大力度以遏阻通脹升溫的條件。
　
＊不再歌舞昇平，短期易跌難升＊
　
　　正因如此，大家可以順此思路，短期而言，不是之前歌舞昇平，反而要過緊日子，資產價格
易跌難升是定調。
　　問題是，整體易跌難升，又有否個別可以倖免於難？不是完全沒有，但為時不久，港股只升
了１月至２月中便行人止步，甚至倒跌，便是一例。
　
＊美聯儲透明度勝當年高通脹＊
　
　　幸好，美聯儲在近年致力期望管理，透明度是成立以來最高，遠勝於７０年代和８０年代那
兩次高通脹時期，央行言行的可信度亦高於當時。如此一來，市場往往早於央行具體行動，便已
心領神會，提早反映。結果是，雖然目前通脹數字及相關預期，都遠超之前多年，但實際上未必
偏離外界預期太多，換言之，局方要加大力度，但整體上應不至失控。
　
＊維持輕倉，莫硬選股＊
　
　　總的來說，本欄維持低倉位低槓桿輕鬆上陣的看法，別要勉強撈底博反彈，也不必刻意求冷
，在易跌難升的市況挑個股，最終效果應勝於胡亂入市。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》
　
（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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