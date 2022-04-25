《一周攻略－周進略》央行力遏通脹，估值勢必打折

《一周攻略》一如早前預期，港股弱勢，無甚起色，延續之前數星期的走勢，反覆走低。



＊港股年初追落後＊



是的，繼月中在近幾期高位回落，標誌著憧憬美聯儲加息第一擊的開始，但同時亦是消除困

擾多時的不明朗因素，讓年初開始之走勢，即港股相對美股走強，出現逆轉。

事實上，港股多年落後於美股，自必有因，只是去年起大家意識到通脹重臨，通脹預期更遠

超多國央行所估計，尤其美聯儲，故此，資產估值來一番打折，幾乎是毫無懸念，尤其近年升多

跌少的資產或板塊，更是明顯，此之所以，港股在年初有一定程度追落後，也近乎當時市場共識

。



＊失業未為患，美力壓通脹＊



無論如何，隨著加息周期開展，美聯儲亦期望管理上出現大變化，強調不惜連續加息多次，

甚至一加半厘，大有盡快改變市場預期之意。

說起來，這是央行應有之義，畢竟，央行有維持物價穩定的基本職能，對美聯儲來說，當然

有所謂雙重任務，也就是包括充分就業云云。然而，基於目前最新經濟數據，基本上所有人都同

意，美國的失業情況不足為患，甚至現任或前任財長，都認為通脹其中一個來源，就是薪資壓力

，如此一來，更有為加大力度以遏阻通脹升溫的條件。



＊不再歌舞昇平，短期易跌難升＊



正因如此，大家可以順此思路，短期而言，不是之前歌舞昇平，反而要過緊日子，資產價格

易跌難升是定調。

問題是，整體易跌難升，又有否個別可以倖免於難？不是完全沒有，但為時不久，港股只升

了１月至２月中便行人止步，甚至倒跌，便是一例。



＊美聯儲透明度勝當年高通脹＊



幸好，美聯儲在近年致力期望管理，透明度是成立以來最高，遠勝於７０年代和８０年代那

兩次高通脹時期，央行言行的可信度亦高於當時。如此一來，市場往往早於央行具體行動，便已

心領神會，提早反映。結果是，雖然目前通脹數字及相關預期，都遠超之前多年，但實際上未必

偏離外界預期太多，換言之，局方要加大力度，但整體上應不至失控。



＊維持輕倉，莫硬選股＊



總的來說，本欄維持低倉位低槓桿輕鬆上陣的看法，別要勉強撈底博反彈，也不必刻意求冷

，在易跌難升的市況挑個股，最終效果應勝於胡亂入市。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》



（本欄逢周一刊出）



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