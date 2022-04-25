《套期保值－蕭猷華》美元短期料見頂，股市或迎來反彈

《套期保值》美股上周五（２２日）顯著下挫，受到預期美國將大幅加息、縮表陰霾下，美

元強、債息升、美股弱、港股更弱。從美元和港股的相關性來看，當美元強，股市相對較弱；相

反，美元弱，股市表現較好，所以美元和股市一向都呈現某程度上的「負相關性」。



回顧，２０２０年２月，第一波疫情爆發初期，美匯指數當時由９７﹒５０水平，升至３月

的１０３﹒５０左右，資金流入美元避險，美股道瓊斯指數由２０２０年２月的高位２９５００

點左右，急跌至３月的１８３００點，跌幅超過１００００點。美聯儲見疫情影響經濟和股市大

跌，立即「撳掣」，２０２０年３月１５日宣布將聯邦基金利率降至０－０﹒２５％，和啟動

７０００億美元量化寬鬆計劃，美元很快應聲下跌，美股便由低位大幅反彈，在流動性充裕下，

美股掃除障礙，並一路前速創新高。



不過，美國近來受到通脹威脅，加息憧憬之下，美聯儲即將要收回流動性，導致美元強勢，

美匯指數由今年初的９４水平，一直升至１０１之上。美元還有多少上升空間？正是市場的關注

點。



美元今回走強，筆者認為某程度上已經反映大部分加息和縮表因素，不排除５月４日聯儲局

的議息會議，宣布加息５０點子和縮表之後，美元或會出現回調，「ｂｕｙ ｏｎ

ｒｕｍｏｕｒｓ，ｓｅｌｌ ｏｎ ｆａｃｔｓ」，美元好倉很大機會趁好消息出貨，或會給股

市迎來一波反彈行情。當然，市場預期聯儲局６月會再加５０點子的機會超過８０％，並且在今

年內，利率或升至２－２﹒５％。但是，在下半年，不明朗因素還很多，美國實際的加息幅度有

多少，還要看油價和其他食品、原材料價格往後的發展，筆者認為聯儲局也沒有水晶球，下半年

美國加息力度也是未知之數，所以投資者必須因時制宜，根據不同的情況，採取不同的操作方為

上策。



另一方面，中港股市走弱除了美元勢強影響之外，人民幣下跌也是主要因素，因市場憂慮中

國與美國息差收窄，甚至倒掛，導致內地資金流走。上周五（２２日），離岸人民幣兌美元曾一

度跌破６﹒５４水平，日內下跌超過６００點子。同日，人民銀行、銀保監、證監會、國家外匯

管理局，分別召開會議，向市場大派定心丸之外，國家外匯管理局副局長亦指出，人民幣近期下

跌，不但有效地釋放外部壓力，而且國內的外匯交易有序，目前境內主體外匯存款達７０００億

美元，處於歷史高位。此外，３月下旬，雖然外資在股票和債券的走資，按月增加４４％，但在

４月開始，資金流出已經逐漸下降，最近幾天更恢復流入。故此，內地股、債的短期波動，沒有

影響外資長期的投資意欲。



誠然，美聯儲在５月４日的議息會議，當落實加息和縮表之後，料美元短線或會由高位回落

，股市有機會在５月上旬，迎來一波反彈行情。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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