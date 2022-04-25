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25/04/2022 16:19

【豐雲息變】黃偉康：聯儲局料連加兩次半厘，匯控有機會首季派息

　　《經濟通通訊社記者戚朗軒２５日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾暗示要再進一步擴大加息幅
度，同時上周五（２２日）ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示市場預計６月加息四分三厘的可能性為９４％
（今日為８１％），較對上一周的１８％顯著增加，引發美股大逃亡，道指瀉近千點。

＊黃偉康：鮑威爾不會一次過加四分三厘＊

　　鮑威爾再度放鷹吞噬美股，但安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》分析指，
市場對鮑威爾言論反應過分敏感，他認為鮑威爾所指是前期加息多點，將是目前有效抑制通脹的
做法，但之後可相對減少加息幅度，故目前加息意向會較會進取。他預期，鮑威爾取態並不會過
分激進，５月和６月會連續兩次加息半厘的機會較大，且未來三個月會一次過加息四分三厘機會
亦不大。

＊料匯控首季表現不差，回購或派息助撐股價＊

　　加息預期擴大，但銀行股匯控（００００５）未能受惠，黃偉康指早前憧憬息差擴大將會有
利匯控業績改善，但後來市場留意到息差擴闊惟經濟環境未能配合，更出現長短債息倒掛情況，
預示經濟衰退，並將會影響貸款需求，故大家轉為看淡息率因素。而國際銀行股都未能受惠加息
預期，變相遭看淡下，匯控亦會跟隨下跌。
　　黃偉康補充，匯控業務較其他國際銀行股分散，有望受惠於國際資金轉投便宜亞太區項目的
趨勢，無奈匯控大中華區的業務佔比逐步提升，市場憂慮中國經濟表現轉弱或會拖累匯控業績。
儘管市場對匯控第一季表現並非看得到太淡，但擔心封城措施或會損害第二、三季表現，故現時
跌勢加劇。
　　然而，黃偉康並不看淡匯控後市，更指季績若提到回購消息甚至派季息，將會有利股價表現
。他指因歐美銀行派息的寬鬆度有所提升，看好匯控有望於首季派息，但提醒不要過分期望。他
亦指出，回購消息將比派息對股價有更大支撐作用，看好匯控能企穩５０至５１元。

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