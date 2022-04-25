【急瀉一成】招行績差、前行長難再在招商局任職，內銀另覓對象？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２５日報道》招商銀行（０３９６８）上周五（２２日）在前行

長田惠宇下馬的烏雲下公布今年首季業績，即使上季按年多賺１２％，但期內不良貸款餘額及不

良貸款率「雙升」，加上田惠宇同日被確認涉嫌嚴重違紀違法被中紀委調查，拖累股價半日應聲

急挫近一成，收報４７﹒１元。市場對招行負面情緒尤在，轉吼其他內銀更上算？



＊招行撥備前利潤增速放緩，資產質素轉差＊



招行上季純利按年增長１２﹒５２％，至３６０﹒２２億元人民幣；撥備前利潤

（ＰＰＯＰ）按年升８﹒６６％至６５８﹒９億元人民幣，為去年首季以來最慢增速。收入按年

增長８﹒４３％至９１９﹒９９億元人民幣，淨利息收入及非利息淨收入分別按年升９﹒９７％

及６﹒２７％，至５４４﹒６４億及３７５﹒３５億元人民幣。

資產質素方面，不良貸款率０﹒９４％，較去年底增長０﹒０３個百分點；不良貸款餘額為

５４１﹒３８億元人民幣，較去年底增加３２﹒７６億元人民幣。招行在業績報告中承認，資產

質量面臨挑戰，主要受累內地疫情拖累經濟增長，中小微企業、個體工商戶經營困難，導致部分

行業、區域的風險加速曝露。

招行公布業績後被多間大行唱淡，麥格理相對看得最熊，維持「跑輸大市」評級，目標價

４１元，較半日收市價仍有近１３％潛在跌幅。雖然野村、大和均維持招行的「買入」評級，但

同樣降目標價，分別看７５﹒７８元及６５元。

光大證券國際財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，招行首季撥備覆蓋率４６２﹒６８％，較去年底跌約２１個百分點，

主要因為集團期內對房地產風險客戶審慎地增加信用損失準備，惟認為仍然目前情況仍可控。



＊田惠宇落實受查，招商局：以田為鏡鑑＊



至於前行長事件，中央紀委國家監委網站上周五宣布，田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀

律審查和監察調查。招商局集團隨後發稿，稱會以田惠宇為鏡鑑及深刻反思，保持警醒，集團黨

委成員更嚴格履行管黨治黨政治責任。值得留意的是，招行在上周一（１８日）曾表示田惠宇將

另有任用。

市場解讀為田惠宇難再在招商局集團內任職，加上業績較預期差，股價早市一度急瀉逾

１１％，低見４６﹒１５元，再創逾一年新低。截至半日收市，仍跌９﹒５１％，收報４７﹒１

元。其他內銀股亦受壓，四大內銀跌超過１％；郵儲行（０１６５８）跌逾２％，收報６﹒２６

元。



＊溫傑：招行不明朗因素多，建議轉吼低估值內銀＊



溫傑續稱，田惠宇下馬的細節逐漸曝光，對招行的影響較預期大；加上料當局將持續加強對

金融企業的監管，而人民幣匯價弱勢、內銀需要讓利等，均拖累估值較同業高的招行股價錄得較

大跌幅，料短期內仍然弱勢，不建議買入。

若投資者有意部署內銀股，溫傑建議考慮估值較低的工行（０１３９８）及農行

（０１２８８），買入價分別為４﹒４元及２﹒８元。不過，他提醒，內銀股氣氛轉差，兩股較

難重現今年年初的升勢，投資者持股需更有耐性。

