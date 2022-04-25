《盤後部署》內地疫情再起，人幣持續貶值，港股料下試１９４００

《經濟通通訊社２５日專訊》港股今天全日受壓，低開３５３點報２０２８４，一度在

２００００點邊緣掙扎，結果午市開市半小時後失守兩萬點關口，跌幅一度跌穿１９８００點，

跌幅擴大至逾８００點。

招行（０３９６８）公布今年首季業績，即使上季按年多賺１２％，惟期內不良貸款餘額及

不良貸款率皆升，加上原行長田惠宇遭中央部門調查，拖累股價低開５％，中段曾跌逾１１％，

收市跌１０﹒２８％，報４６﹒７元。其他內銀股走勢偏弱，建行（００９３９）跌２﹒４６％

，報５﹒５５元；工行（０１３９８）就跌１﹒０６％，報４﹒６７元。

上海上周五（２２日）宣布將延長封城五天，今天北京朝陽區亦局部封控，內需股為今天跌

市重災區之一。內地餐飲股方面，海底撈（０６８６２）午後跌勢加劇，收市跌１５﹒７８％，

報１２﹒９２元，為全日表現最差藍籌；九毛九（０９９２２）跌１０﹒４％，報１４﹒３元；

海倫司（０９８６９）亦跌８﹒７８％，報１０﹒８元。體品股方面，李寧（０２３３１）跌勢

較急，收市跌７﹒２６％，報５７﹒５元；安踏（０２０２０）跌８﹒２６％，報８５元；申洲

（０２３１３）跌幅較微，跌１﹒４％，報１０５﹒９元。

３０隻科指股今天全軍覆沒一同下挫。美團（０３６９０）早段一度回升逾２％，但最後只

能低收１﹒９８％，報１３８﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）跌近８０元邊緣，跌５﹒５４％

，報８１﹒８５元；騰訊（００７００）就跌３﹒８８％，報３２７﹒４元。此外，部分網站平

台就「清朗專項治理行動」遭中央網信辦點名，百度（０９８８８）日內沽壓沉重，跌

７﹒０２％，報１０８﹒６元；剛上市不久的知乎（０２３９０）亦跌８﹒１６％，報２２﹒５

元；微博（０９８９８）就跌３﹒８２％，報１６１﹒１元。

６６隻恒指成份股當中，只有３隻報升，多個板塊都低收之下，恒指今天收報１９８６９，

跌７６９點或跌３﹒７３％，主板成交１３４８﹒４３億元。國企指數報６６８４，跌２８７點

或跌４﹒１３％。恒生科技指數報３８０６，跌１９４點或跌４﹒８７％。

內地股市亦顯著下跌，兩市逾７００隻股份跌停。上證綜合指數失守３０００點重要關口，

收報２９２８，跌１５８點或跌５﹒１３％，成交４２７０﹒７７億元人民幣，而指數由去年底

高位跌２０％，技術上走入熊市。深證成份指數報１０３７９，跌６７２點或跌６﹒０８％，成

交２２６４﹒６３億元人民幣。



＊海底撈短期或下試１０元＊



大市方面，成交額雖然有１３４８億元，較上個交易日多２６２億元，惟全日大戶主動買沽

比率只有４９：５１，資金淨入流額亦較上個交易日大幅減少９８億元。受近期人民幣匯率持續

貶值影響，多隻銀行股表現欠佳，加上內地疫情再度爆發，加劇市場對經濟復甦受阻的憂慮，美

國聯儲局亦醞釀加大加息力度。在種種不利因素影響之下，恒指今天很早階段已失守重要支持位

２０１００點，並且逐步修補３月１６至１７日的上升裂口，下個關鍵防守位料在１９４００點

水平。

個股方面，內地餐飲股重現跌勢，海底撈更是日內表現最差藍籌。從日線圖看，股價曾在上

周四（１４日）一連三個交易日突破３月１７日起開展的橫行區頂部１５﹒６元水平，惟升至

１００天線１６﹒８元後遇到阻力，走勢持續向下，ＭＡＣＤ牛差距大幅收窄，短期料續向下試

年內低位１０元。投資者可留意此位置，同時配合內地防控消息部署，宜在１０元至１５﹒６元

之間作炒波幅策略。

