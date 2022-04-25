【俄烏開戰】美國務卿攜防長訪基輔，澤連斯基籲「勿空手而來」

《經濟通通訊社２５日專訊》據外電報道，美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周日低調訪問烏
克蘭首都基輔，與烏國總統澤連斯基舉行了會談，是俄烏開戰以來，華府官員首度到訪烏克蘭。
美國國務院及國防部暫未回應有關報道。
烏國總統澤連斯基上周六預告了布林肯和奧斯汀將訪基輔的消息，並向美媒表示：「訪問烏
克蘭的領導人都不應空手而來……我們等待的不僅僅是禮物或蛋糕，我們期待的是特定的東西和
特定的武器」。（ｊｆ）
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