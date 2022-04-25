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25/04/2022 13:46

【俄烏開戰】奧地利外長反對烏克蘭快速加入歐盟

　　《經濟通通訊社２５日專訊》烏克蘭總統澤連斯基要求快速加入歐盟，但奧地利報章引述外
長沙倫貝格表示，烏克蘭和歐盟應該找尋新的合作模式。烏克蘭政府對有關言論表達失望。
　　沙倫貝格說，理解烏克蘭希望加入歐盟，但塞爾維亞及阿爾巴尼亞等國家亦一直在等待啟動
入盟程序，不能因為烏克蘭局勢而忽略其他國家。他說：「除了歐盟全面成員國資格、聯盟協議
和加入歐洲經濟區外，基輔與布魯塞爾必須尋找新的合作模式。」（ｊｆ）

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