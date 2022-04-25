【國際要聞】南韓候任總統尹鍚悅派代表團訪日，謀改善雙邊關係

《經濟通通訊社２５日專訊》南韓候任總統尹鍚悅周日派出７人代表團訪問日本，計劃與日

本政商界會晤，以修補兩國關係。代表團由候任執政國民力量黨國會副議長鄭鎮碩率領，他在仁

川機場表示，將向日方提出兩國應為共同利益一起努力。據稱，代表團將向日本首相岸田文雄等

政要遞交尹鍚悅親筆信。（ｊｆ）

