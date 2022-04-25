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25/04/2022 14:24

【外圍經濟】德國ＤＷＳ：俄烏戰爭升級為股市頭號風險

　　《經濟通通訊社２５日專訊》德國資產管理巨頭ＤＷＳ　Ｇｒｏｕｐ的美洲區首席投資主管
Ｄａｖｉｄ　Ｂｉａｎｃｏ表示，股市投資者應視俄烏戰爭升級為最大的擔憂。他說，投資者現
在最擔心的是美國４０年來最高的通脹，以及可能出現的衰退，但ＤＷＳ的擔憂次序是：１、俄
烏戰爭升級至油價上升；２、歐洲經濟衰退；３、非大宗商品及工資螺旋式通脹；及４、估值過
高。（ｊｆ）

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