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25/04/2022 14:54

【俄烏開戰】華府證國務卿及防長訪烏，欲提供遠程炮火

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國國務院證實國務卿布林肯與防長奧斯汀，周日抵烏克蘭首
都基輔訪問，與烏國總統澤連斯基會面。
　　據報道，布林肯已知會烏國，美國大使館人員將於本周返回基輔辦公。奧斯汀則表示，華府
會再向烏國提供３﹒２２億美元，供購買軍火。此外會提供７２門榴彈炮到烏克蘭，並已運送其
中１８門，及協助訓練了５０名烏軍炮兵。他還稱，烏克蘭需要遠程火力，烏方已表達對坦克的
需求。（ｊｆ）

　

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