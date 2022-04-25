【俄烏開戰】俄央行即日起改變外幣兌盧布匯率計算方式

《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯央行將於莫斯科時間周一１５時３０分開始，改變外幣

對盧布的官方匯率計算方式。美元兌盧布匯率將根據莫斯科交易所，當地時間１０時至１５時

３０分之間達成交易的加權平均匯率數據來計算。

此外，為提升歐元和人民幣兌盧布官方匯率的代表性，俄央行轉而採用類似於美元官方匯率

的計算方法。此前美元匯率計算區間為莫斯科時間１０時至１６時３０分，而歐元和人民幣匯率

則用其他方法計算。（ｊｆ）

