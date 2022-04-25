《政經范局－范強》法國選民「向普京說不」

《政經范局》持溫和政治立場的馬克龍以５８﹒５５％的得票率，成功擊退極右翼女挑戰者

瑪琳勒龐，打破２０年來沒有法國總統能夠連任的宿命。消息傳來歐美各國領袖都鬆了口氣：公

開表達親俄立場的瑪琳勒龐敗選，等同於法國民眾用選票向俄羅斯總統普京說不。北約、歐盟團

結一致抗俄的局面，至少是在短期內仍將得以維持。



今次法國總統選舉的競選衝刺階段，正好遭遇普京出兵烏克蘭的歷史性重大事件。法俄關係

何去何從，亦因此掩蓋過了社會平等、宗教移民、對歐盟政策等內政問題，成為競選的主要議題

。在次輪投票競選活動揭開戰幕後，瑪琳勒龐率先在對俄政策上表明兩點立場：一、推動俄羅斯

與北約和解；二、認為克里米亞主權屬俄。



＊瑪琳勒龐表達親俄立場＊



可以想象，如果瑪琳勒龐當選法國總統，必定會阻止北約及歐盟對烏克蘭提供更多軍事援助

，並會支持俄烏盡快達成和平協議，以便恢復俄羅斯與西歐的正常關係。法國是聯合國安理會常

任理事國，又是歐盟政治火車頭之一，它的對俄政策如果發生改變，就不排除會對德國等其他歐

洲國家產生骨牌效應，衝擊北約和歐盟的既定政策。



對俄持強硬路線的美歐領袖對此自然大為緊張。事實上，在法國次輪投票的競選活動期間，

歐盟和一些歐洲國家均對罕有的「過問」了法國政治。例如，歐盟決定延至法國大選結束後才實

施對俄羅斯石油禁運，以免油價上漲打擊馬克龍選情；又例如，歐盟反欺詐機構（ＯＬＡＦ）在

投票前夕發表報告，指控瑪琳勒龐在２００４至２０１７年出任歐洲議員期間，挪用１４萬歐元

公共資金。瑪琳勒龐立即否認，並直指歐盟此時翻舊帳，是干預法國總統選舉。



＊美歐齊為馬克龍助選＊



與此同時，德國總理肖爾茨、葡萄牙總理科斯塔、西班牙首相桑切斯在法國《世界報》發表

聯署文章，呼籲法國選民在民主和極右翼候選人之間做選擇。文章稱：「由於俄烏的軍事衝突，

我們需要一個捍衛正義，反對普京等獨裁者的法國。」對此，連美國媒體都指出這是外國領袖「

罕見地干預法國大選」，但這場干預似乎得到默許，正如美媒稱：「馬克龍的失敗將是普京的勝

利。」



如今馬克龍贏了，又是否意味著普京的失敗呢？對於克里姆林宮來說，不僅馬克龍勝選是意

料中事，既使是瑪琳勒龐的所謂「親俄」，也是把俄羅斯視為法國玩弄全球戰略平衡，以謀取最

大利益的棋子而已。因此，普京對於任何一位法國候選人的勝出，恐怕都會維持冷靜的頭腦。



＊克里姆林宮陷入沉默＊



但法國選民，尤其是年輕一代選民在此次投票中展示出來的親歐美和反俄情緒，令普京對歐

陸走向大和解的願望幻滅。普京以「反納粹」名義出兵烏克蘭，即使是在傳統上與俄羅斯關係較

好的法國，也沒有得到大多數選民認受。在美、英、德等國和歐盟領袖競相歡呼勝利，紛紛恭賀

馬克龍之時，克里姆林宮陷入了沉默。



回到巴黎的選舉之夜，三次問鼎總統寶座的瑪琳勒龐，再一次宣告敗北，並在國歌聲中退場

，身後留下４１﹒４５％的龐大支持者，被迫接受法國將繼續回到北約和歐盟引領下的現實。當

敗選的混亂情緒退卻後，瑪琳勒龐的支持者們也許會突然醒覺一個問題：「澤連斯基也算是極右

民族主義分子吧？為何他受到力捧，而瑪琳勒龐卻要被打入冷宮？」

《經濟通通訊社評論員 范強》

