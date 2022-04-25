《台股攻略－黃振宇》台股大跌４０４點，創半年新低

《台股攻略》受到高通脹及美聯儲將加碼升息衝擊，美股道指上周五（２２日）暴跌近千點

，四大指數齊跌超過２％。台股今日（２５日）跟隨下挫，加權指數開低走低，最低跌至

１６５７９點，創去年１０月１９日以來新低，尾盤收１６６２０﹒９點，跌４０４點，成交金

額增至３０１６﹒９５億元（新台幣．下同）。

台積電跌穿５５０元整數關卡，低收５４７元，領跌大盤。國巨亦跌破４００元大關，收

３９３﹒５元。航運雙雄長榮及陽明即使具備高現金股息殖利率且獲利表現強勁，股價仍然重挫

，分別下跌５﹒４２％及３﹒９５％，唯航空股長榮航逆勢收紅。台灣本土疫情持續升溫，資金

湧進防疫概念題材股，相關概念族群成為資金避風港，藥局及檢測族群逆勢抗跌，杏一及大樹盤

初逆勢揚升，但近尾盤遭空頭猛攻，最終杏一跌停，大樹則跌超過８﹒５％。旅遊股挾國境可望

解封的復甦題材，在資金轉進下開低走高，山富升４﹒５６％，五福升３﹒７５％，易飛網升

２﹒８４％。匯率難以倖免，今日開盤價為２９﹒３１元、直接跌破２９﹒３元價位，而後匯價

更如一路下探，中午暫收２９﹒３５８元，盤中最低至２９﹒３７６元，創下逾１年７個月新低

。

分析師指出，內外變數持續干擾台股市場多方表現，外資未改今年站在賣方的態度，加上技

術面出現量增價跌，台股中期仍需時間反覆整理，首先需尋求回穩契機。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

