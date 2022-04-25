《窩輪豪情－梁業豪》即市形勢不利持有指數牛證圖利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為必需性消費

業、非必需性消費業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為電能實業（００００６）、香港電訊（０６８２３）與萬洲國際（００２８８），可用作

買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）與騰訊（００７００）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業、非必需性消費業與醫療保

健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為電能實業、香港電

訊與ＥＳＲ（０１８２１），可用作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入

相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯控（００００５）、建設銀行

（００９３９）與騰訊。

今早（２５日）恒指裂口低開１﹒７１５％，跟上周五（２２日）美股大幅急跌的情況相比

，跌幅已經不算大。恒指期貨小時圖保歷加通道支持失守，令上周五收市前入市的好友全部被綁

。（ｂ）－ｃ－ｉｖ浪反彈並未出現，港股短期形勢進一步向淡。大家不宜急於入市持有指數牛

證圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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