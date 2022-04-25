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25/04/2022 08:34

【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制４００００美元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隨著聯儲放「鷹」及美國通脹壓力，上周五美國股市急瀉，其
中道指大跌近千點，納指亦跌逾３３０點，投資者信心減弱，加密貨幣市場亦一同下挫，比特幣
於周末期間失守４００００美元關口，ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ指出，比特幣最近未能鞏固４２０００美元，而這個關口對於繼續上漲的
走勢很重要，並認為看　３８０００　美元作為支持位，４２０００美元仍然是一個強大的阻力
位。
　　另外，有消息指，美國德克薩斯證券監管機構已向其指控欺詐的一項元宇宙投資計劃發出緊
急停止令。德州證券委員會指控Ｓａｎｄ　Ｖｅｇａｓ賭場俱樂部、Ｍａｒｔｉｎ　
Ｓｃｈｗａｒｚｂｅｒｇｅｒ和Ｆｉｎｎ　Ｒｕｂｅｎ　Ｗａｒｎｋｅ非法提供ＮＦＴ，以在
Ｓａｎｄｂｏｘ、Ｄｅｃｅｎｔｒａｌａｎｄ、Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｖｏｉｄ和ＮＦＴ　
Ｗｏｒｌｄｓ等虛擬世界場所創建虛擬賭場。目前該項目已從美國註冊的ＯｐｅｎＳｅａ中除名
，有分析指這與美國ＳＥＣ的「投資契約」的標準（Ｈｏｗｅｙ　Ｔｅｓｔ）有明顯衝突。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３９０３２﹒１９（美元．下同），跌１﹒０６％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２８７８﹒８０元，跌１﹒４４０﹒４３％；艾達幣報０﹒８６６
元，跌２﹒１５％；瑞波幣報０﹒６８０４元，跌２﹒５２％。（ｕｌ）

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