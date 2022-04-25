《談國論企－黎偉成》增流動性降成本可抵美加息壓力

《談國論企》中國人民銀行不僅調低金融機構的存款準備金率以增加長期流動性，更持續不

斷進行逆回購向市場所釋放的流動性則是短期的，確保以銀行同業為主的市場有相對足夠的資金

，按實際國情靈活地調節貨幣政策，支持經濟社會各個不同層面的投資、發展、成長和貢獻的同

時，還能夠在相當程度抵消美國等加息所產生的或然壓力。相信中國的國民經濟在國際政經多負

面因素之困底下，可在穩字當頭穩中有進發展。



＊中國低通脹有利貨幣政策具靈活性調整＊



誰都知道，２０２２年肯定是美國的「加息年」。此因美國不僅面對最近兩年的生產力不足

以應付市場需求的壓力，更重要的是陰毒王拜登推手掀起的「烏局」衍生能源、糧食等通貨價格

飆升，當然是絕對不可稍一忽視的威脅，故聯邦儲備局主席鮑威爾一而再重申收緊貨幣供應的政

策，特別是明確表示會在該局的公開市場委員會ＦＯＭＣ會議討論加息０﹒５％，更預期「今年

會有一連串加息行動，以壓抑通脹」，有多個國家央行近期急不及待的調高利率，可見通貨壓力

確實相當廣泛和深重。但中國的通貨和息率在現階段所面對的壓力，相對不太強烈，並可以按照

本國國情適度的與美歐等地作ｘ「逆向」調整，理由有好幾點：

最重要的，當然是（一）中國政府在２０２０年３月疫情基本受控之時，重點推出「復工復

產」，讓以製造業為的工業生產活動先行，繼續力促商業和服務業「復商復市」，使生產可以滿

足陸續恢復的市場各方需求，是為居民消費價格ＣＰＩ受控的重要因由。正正因為中國的ＣＰＩ

於是２０２２年３月份同比增長僅攀上１﹒５％，相對於國內生產總值ＧＤＰ於一季度所增的

４﹒８％，屬於相當合理和可接受的關係，是為人民銀行暫毋須妄隨美歐等地匆匆加息的其中十

分有利條件。

此有利於（二）人民銀行可以按照本國國情，在貨幣政策適度地進行各種各樣調節和推出相

關措施，以支持實體經濟保持相對穩定和穩中有進的發展，特別令人感到興趣的有（１）降準。

中國人民銀行決定於２０２２年４月２５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點（不含

已執行５％存款準準備金率的金融機構），此舉可降低金融機構資金成本每年約６５億元，和共

計釋放長期資金約５３００億元，促綜合融資成本穩中有降，對實體經濟尤其小微企業和「三農

」等特定環節穩字當頭、穩中有進發展。

和（２）人行可以通過每日的回購或逆回購，調節即市的資金流，使特別是可以產生理順銀

行同業的貨幣市場運作的作用。這只是其中的貨幣政策工具項目。

即使中國可以通過本國條件作適度有效的貨幣政策，但（三）所面對的以美國為主的外來利

率壓力，和這對人民幣甚至中國的經貿等，都可能造成這樣或那樣影響，絕對不可稍一忽視。因

美國的利率向上肯定成為長期的發展態勢，美元利率對包括人民幣在內的息差會反覆擴寬，美元

勢強，在所難免。



＊人行可續降準增加流動性挺經濟穩增＊



由是中國得評估好美國利率上升可能造成的各種各樣問題，特別是（Ｉ）人民幣對美元價格

受息差影響，可能轉向「弱方」，使中國輸入的商品來價變相走高或顯得昂貴，輸入通脹壓力日

甚；國際能源、資源等商品價格在過去一段相當不短時間已是節節向上，使中國的生產者出廠價

格ＰＰＩ處於相當高水平，如持續走高，有可能成為推高居民消費價格ＣＰＩ的其中一股力量，

尚好的是中國的ＣＰＩ以食品項目為主導。

再看（ＩＩ）人民幣對美元匯價因息差而反覆走低，有可能使中國對美國的商品出口價格，

變得相對「便宜」，強化在美國市場的競爭力，更可以在一定程度抵銷美帝仍然堅持的對華輸美

商品單方加徵關稅的負面影響。

我要重申：中國的ＧＤＰ於２０２２年一季度同比增長率即使４﹒８％，無疑高於預期，惟

這在相當程受到工業大企業生產和固投的支持，社會消費、服務業於３月份同比回落，商品房銷

售面積及所涉額度是季皆跌，經濟發展似穩未穩。尤其是新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最新變種

病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐環球，中國的疫情亦現頻發之象，使上海、深圳的工商業經營生產受到

不輕的影響，加上烏局亂作一團、美帝加劇對華全方位圍堵、攬炒，相信中國經濟存困漸多仍能

以穩字當頭和穩中有進的發展。人行肩負重任。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



