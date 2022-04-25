恒指低開３５３點，道指周末暴瀉近千點，ＡＴＭ跌逾２％

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指今天開市受挫，現報２０２８４，跌３５３點或跌

１﹒７１％，主板成交１８﹒５７億元。國企指數報６８４３，跌１２８點或跌１﹒８４％。恒

生科技指數報３８８５，跌１１５點或跌２﹒８８％。

藍籌股方面，碧桂園服務（０６０９８）現價跌５﹒３１％，報３０﹒３元，該股成交約

１１萬股，涉資３３０萬元；招行（０３９６８）跌５﹒０９％，報４９﹒４元；海底撈

（０６８６２）跌５﹒０８％，報１４﹒５６元；阿里健康（００２４１）跌３﹒６９％，報

３﹒９２元。

科技股方面，ＡＴＭ全數下跌，阿里（０９９８８）現價跌２﹒１４％，報８４﹒８元，該

股成交約７５萬股，涉資６３７１萬元；騰訊（００７００）跌２﹒４７％，報３３２﹒２元；

美團（０３６９０）跌２﹒１９％，報１３８﹒３元；網易（０９９９９）跌３﹒０６％，報

１３３﹒１元。

美國聯儲局主席鮑威爾上周發表鷹派言論，再加上國際局勢動盪及美國部分企業首季財報不

佳，華爾街避險恐慌爆發，道指上周五狂瀉近１０００點，寫下２０２０年１０月２８日以來最

慘單日表現。

華爾街分析指，鮑威爾的鷹派言論和一些令人失望的財報消息，令投資者在周末前陷入恐慌

。一方面通脹對企業營運的影響出現，另一方面各國央行的收縮政策又超出了市場預期，從而導

致不安情緒上升。

即月期指新報２０２２６，跌３７９點，低水５９點。即月國指期貨報６８３７，跌１２１

點，低水７點。即月科指期貨新報３８７８，跌１０９點，低水８點。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ３０﹒３元 跌５﹒３１％

招行（０３９６８） ４９﹒４元 跌５﹒０９％

海底撈（０６８６２） １４﹒５６元 跌５﹒０８％

阿里健康（００２４１） ３﹒９２元 跌３﹒６９％

瑞聲（０２０１８） １５﹒９４元 跌３﹒３９％

舜宇（０２３８２） １０５元 跌３﹒３１％

李寧（０２３３１） ６０﹒０５元 跌３﹒１５％

吉利（００１７５） １１﹒２４元 跌３﹒１％

網易（０９９９９） １３３﹒１元 跌３﹒０６％

碧桂園（０２００７） ５﹒２１元 跌２﹒９８％

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（ｅｒ）

