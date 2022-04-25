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25/04/2022 09:24

恒指低開３５３點，道指周末暴瀉近千點，ＡＴＭ跌逾２％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒指今天開市受挫，現報２０２８４，跌３５３點或跌
１﹒７１％，主板成交１８﹒５７億元。國企指數報６８４３，跌１２８點或跌１﹒８４％。恒
生科技指數報３８８５，跌１１５點或跌２﹒８８％。
　　藍籌股方面，碧桂園服務（０６０９８）現價跌５﹒３１％，報３０﹒３元，該股成交約
１１萬股，涉資３３０萬元；招行（０３９６８）跌５﹒０９％，報４９﹒４元；海底撈
（０６８６２）跌５﹒０８％，報１４﹒５６元；阿里健康（００２４１）跌３﹒６９％，報
３﹒９２元。
　　科技股方面，ＡＴＭ全數下跌，阿里（０９９８８）現價跌２﹒１４％，報８４﹒８元，該
股成交約７５萬股，涉資６３７１萬元；騰訊（００７００）跌２﹒４７％，報３３２﹒２元；
美團（０３６９０）跌２﹒１９％，報１３８﹒３元；網易（０９９９９）跌３﹒０６％，報
１３３﹒１元。
　　美國聯儲局主席鮑威爾上周發表鷹派言論，再加上國際局勢動盪及美國部分企業首季財報不
佳，華爾街避險恐慌爆發，道指上周五狂瀉近１０００點，寫下２０２０年１０月２８日以來最
慘單日表現。
　　華爾街分析指，鮑威爾的鷹派言論和一些令人失望的財報消息，令投資者在周末前陷入恐慌
。一方面通脹對企業營運的影響出現，另一方面各國央行的收縮政策又超出了市場預期，從而導
致不安情緒上升。
　　即月期指新報２０２２６，跌３７９點，低水５９點。即月國指期貨報６８３７，跌１２１
點，低水７點。即月科指期貨新報３８７８，跌１０９點，低水８點。
　
　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　３０﹒３元　跌５﹒３１％
　　招行（０３９６８）　　　　　４９﹒４元　跌５﹒０９％
　　海底撈（０６８６２）　　　１４﹒５６元　跌５﹒０８％
　　阿里健康（００２４１）　　　３﹒９２元　跌３﹒６９％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１５﹒９４元　跌３﹒３９％
　　舜宇（０２３８２）　　　　　　１０５元　跌３﹒３１％
　　李寧（０２３３１）　　　　６０﹒０５元　跌３﹒１５％
　　吉利（００１７５）　　　　１１﹒２４元　　跌３﹒１％
　　網易（０９９９９）　　　　１３３﹒１元　跌３﹒０６％
　　碧桂園（０２００７）　　　　５﹒２１元　跌２﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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