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25/04/2022 09:26

《異動股》招行低開５％，首季盈利升１３％，遭四大行降目標

　　《經濟通通訊社２５日專訊》招行（０３９６８）現價跌５﹒０９％，報４９﹒４元，該股
成交約１２０萬股，涉資５９４８萬元；建行（００９３９）跌０﹒８８％，報５﹒６４元；農
行（０１２８８）跌０﹒６７％，報２﹒９７元；工行（０１３９８）跌０﹒２１％，報
４﹒７１元。
　　招商銀行公布，截至３月３１日止首季純利３６０﹒２２億元人民幣，按年升１２﹒５２％
，每股盈利１﹒４３元。
　　該行指，營業淨收入９１９﹒９９億元人民幣，增８﹒４３％；淨利息收入５４４﹒６４億
元人民幣，增９﹒９７％；非利息淨收入３７５﹒３５億元人民幣，增６﹒２７％；信用減值損
失２１５﹒２３億元人民幣，增４﹒７６％。年化後股東平均總資產收益率和年化後股東平均淨
資產收益率分別為１﹒５４％和１９﹒２４％，分別增０﹒０４和減少０﹒３個百分點。
　　該行指，與去年末比較，於３月底資產總額約９﹒４２萬億元人民幣，增１﹒８％；貸款和
墊款總額約５﹒７６萬億元人民幣，增３﹒３８％；客戶存款總額６﹒６８萬億元人民幣，增
５﹒２５％，不良貸款餘額５４１﹒３８億元人民幣，增３２﹒７６億元人民幣；不良貸款率
０﹒９４％，一級資本充足率１２﹒７１％，一級資本充足率１４﹒８９％，資本充足率
１７﹒２９％。
　
＊原行長田惠宇被調查＊
　
　　另外，該行指，根據中央紀委國家監委網站在上周五披露的信息，該行原黨委書記、行長田
惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。目前，該行常務副
行長王良主持銀行工作，經營管理運行正常。

＊三大行降逾一成目標＊

　　招行亦遭四間大行調低目標價，當中有三間大行下調幅度超過一成，表列如下：
　
　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　
　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　野村　　　８８﹒２９→７５﹒７８　　維持買入　
　　　大和　　　７４﹒００→６５﹒００　　維持買入　
　　　富瑞　　　６２﹒７２→５５﹒３１　　維持持有　
　　　麥格理　　４５﹒００→４１﹒００　維持跑輸大市
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　現時，恒生指數報２０２８４，跌３５３點或跌１﹒７１％，主板成交１８﹒５７億元。國
企指數報６８４３，跌１２８點或跌１﹒８４％。恒生科技指數報３８８５，跌１１５點或跌
２﹒８８％。
　　即月期指新報２０１８６，跌４１９點，低水９９點。即月國指期貨報６８２２，跌１３６
點，低水２２點。即月科指期貨新報３８７２，跌１１５點，低水１４點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　４９﹒４元　跌５﹒０９％
　　建行（００９３９）　　　５﹒６４元　跌０﹒８８％
　　農行（０１２８８）　　　２﹒９７元　跌０﹒６７％
　　工行（０１３９８）　　　４﹒７１元　跌０﹒２１％
　　郵儲行（０１６５８）　　６﹒２８元　跌２﹒０３％
　　浙商銀行（０２０１６）　３﹒３２元　　　　無升跌
　　中行（０３９８８）　　　３﹒１２元　跌０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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