《異動股》招行低開５％，首季盈利升１３％，遭四大行降目標

《經濟通通訊社２５日專訊》招行（０３９６８）現價跌５﹒０９％，報４９﹒４元，該股

成交約１２０萬股，涉資５９４８萬元；建行（００９３９）跌０﹒８８％，報５﹒６４元；農

行（０１２８８）跌０﹒６７％，報２﹒９７元；工行（０１３９８）跌０﹒２１％，報

４﹒７１元。

招商銀行公布，截至３月３１日止首季純利３６０﹒２２億元人民幣，按年升１２﹒５２％

，每股盈利１﹒４３元。

該行指，營業淨收入９１９﹒９９億元人民幣，增８﹒４３％；淨利息收入５４４﹒６４億

元人民幣，增９﹒９７％；非利息淨收入３７５﹒３５億元人民幣，增６﹒２７％；信用減值損

失２１５﹒２３億元人民幣，增４﹒７６％。年化後股東平均總資產收益率和年化後股東平均淨

資產收益率分別為１﹒５４％和１９﹒２４％，分別增０﹒０４和減少０﹒３個百分點。

該行指，與去年末比較，於３月底資產總額約９﹒４２萬億元人民幣，增１﹒８％；貸款和

墊款總額約５﹒７６萬億元人民幣，增３﹒３８％；客戶存款總額６﹒６８萬億元人民幣，增

５﹒２５％，不良貸款餘額５４１﹒３８億元人民幣，增３２﹒７６億元人民幣；不良貸款率

０﹒９４％，一級資本充足率１２﹒７１％，一級資本充足率１４﹒８９％，資本充足率

１７﹒２９％。



＊原行長田惠宇被調查＊



另外，該行指，根據中央紀委國家監委網站在上周五披露的信息，該行原黨委書記、行長田

惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。目前，該行常務副

行長王良主持銀行工作，經營管理運行正常。



＊三大行降逾一成目標＊



招行亦遭四間大行調低目標價，當中有三間大行下調幅度超過一成，表列如下：



大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

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野村 ８８﹒２９→７５﹒７８ 維持買入

大和 ７４﹒００→６５﹒００ 維持買入

富瑞 ６２﹒７２→５５﹒３１ 維持持有

麥格理 ４５﹒００→４１﹒００ 維持跑輸大市

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現時，恒生指數報２０２８４，跌３５３點或跌１﹒７１％，主板成交１８﹒５７億元。國

企指數報６８４３，跌１２８點或跌１﹒８４％。恒生科技指數報３８８５，跌１１５點或跌

２﹒８８％。

即月期指新報２０１８６，跌４１９點，低水９９點。即月國指期貨報６８２２，跌１３６

點，低水２２點。即月科指期貨新報３８７２，跌１１５點，低水１４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ４９﹒４元 跌５﹒０９％

建行（００９３９） ５﹒６４元 跌０﹒８８％

農行（０１２８８） ２﹒９７元 跌０﹒６７％

工行（０１３９８） ４﹒７１元 跌０﹒２１％

郵儲行（０１６５８） ６﹒２８元 跌２﹒０３％

浙商銀行（０２０１６） ３﹒３２元 無升跌

中行（０３９８８） ３﹒１２元 跌０﹒６４％

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（ｅｒ）

