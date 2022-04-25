  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 10:31

恒指跌幅曾擴大至逾６３０點，期指曾穿兩萬關，招行挫逾一成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港股今早顯著受壓，低開３５３點報２０２８４，之後跌幅一
度擴大逾６３０點，期指亦曾失守兩萬點關口。現時，恒生指數報２００４０，跌５９８點或跌
２﹒９０％，主板成交４１９﹒０８億元。國企指數報６７４５，跌２２７點或跌３﹒２６％。
恒生科技指數報３８５９，跌１４１點或跌３﹒５３％。
　　美國聯儲局主席鮑威爾上周發表鷹派言論，再加上國際局勢動盪及美國部分企業首季財報不
佳，華爾街避險恐慌爆發，道指上周五狂瀉近１０００點，寫下２０２０年１０月２８日以來最
慘單日表現。
　　３０隻科指股全軍覆沒，百度（０９８８８）就「清朗專項治理行動」遭中央網信辦點名，
股價現跌４﹒８８％，報１１１﹒１元。ＡＴＭ亦受壓，阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒９２％
，報８３﹒２５元；美團（０３６９０）跌１﹒９８％，報１３８﹒６元；騰訊（００７００）
跌２﹒１１％，報３３３﹒４元。
　　招商銀行（０３９６８）公布，截至３月３１日止首季純利３６０﹒２２億元人民幣，按年
升１２﹒５２％，每股盈利１﹒４３元。另外，該行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法
，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。股價現跌１０﹒７６％，報４６﹒４５元
，暫為表現最差藍籌。
　　上海宣布延長封城五天，內需板塊受挫。內地餐飲股方面，海底撈（０６８６２）跌
１０﹒１７％，報１３﹒７８元；海倫司（０９８６９）跌８﹒１１％，報１０﹒８８元；九毛
九（０９９２２）跌７﹒２７％，報１４﹒８元。體品股方面安踏（０２０２０）跌５﹒６７％
，報８７﹒４元；李寧（０２３３１）跌４﹒４４％，報５９﹒２５元。
　　即月期指新報２００２２，跌５８３點，低水１９點。即月國指期貨報６７４１，跌２１７
點，低水４點。即月科指期貨新報３８５８，跌１２９點，低水２點。
　　上證綜合指數報３０１１，跌７５點或跌２﹒４５％，成交１８１８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７２９，跌３２２點或跌２﹒９２％，成交９００﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　　４６﹒４５元　跌１０﹒７６％
　　海底撈（０６８６２）　　　１３﹒７８元　跌１０﹒１７％
　　信義光能（００９６８）　　１０﹒９２元　　　跌８﹒７％
　　創科（００６６９）　　　　１０６﹒２元　　跌５﹒８５％
　　安踏（０２０２０）　　　　　８７﹒４元　　跌５﹒６７％
　　碧桂園服務（０６０９８）　３０﹒２５元　　跌５﹒４７％
　　碧桂園（０２００７）　　　　５﹒０８元　　　跌５﹒４％
　　吉利（００１７５）　　　　　　　１１元　　跌５﹒１７％
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒０２元　　跌５﹒１６％
　　中信（００２６７）　　　　　８﹒２２元　　跌４﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/04/2022
《午市前瞻》專家料恒指短線穿一穿兩萬 五一前後或有撐市措施
開市Good Morning25/04/2022
溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入
大行報告25/04/2022
【大行炒D乜】券商齊降招行目標價　麥格理$41最熊
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
財經熱話25/04/2022
【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制於40000美元
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金