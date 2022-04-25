恒指跌幅曾擴大至逾６３０點，期指曾穿兩萬關，招行挫逾一成

《經濟通通訊社２５日專訊》港股今早顯著受壓，低開３５３點報２０２８４，之後跌幅一

度擴大逾６３０點，期指亦曾失守兩萬點關口。現時，恒生指數報２００４０，跌５９８點或跌

２﹒９０％，主板成交４１９﹒０８億元。國企指數報６７４５，跌２２７點或跌３﹒２６％。

恒生科技指數報３８５９，跌１４１點或跌３﹒５３％。

美國聯儲局主席鮑威爾上周發表鷹派言論，再加上國際局勢動盪及美國部分企業首季財報不

佳，華爾街避險恐慌爆發，道指上周五狂瀉近１０００點，寫下２０２０年１０月２８日以來最

慘單日表現。

３０隻科指股全軍覆沒，百度（０９８８８）就「清朗專項治理行動」遭中央網信辦點名，

股價現跌４﹒８８％，報１１１﹒１元。ＡＴＭ亦受壓，阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒９２％

，報８３﹒２５元；美團（０３６９０）跌１﹒９８％，報１３８﹒６元；騰訊（００７００）

跌２﹒１１％，報３３３﹒４元。

招商銀行（０３９６８）公布，截至３月３１日止首季純利３６０﹒２２億元人民幣，按年

升１２﹒５２％，每股盈利１﹒４３元。另外，該行原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法

，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。股價現跌１０﹒７６％，報４６﹒４５元

，暫為表現最差藍籌。

上海宣布延長封城五天，內需板塊受挫。內地餐飲股方面，海底撈（０６８６２）跌

１０﹒１７％，報１３﹒７８元；海倫司（０９８６９）跌８﹒１１％，報１０﹒８８元；九毛

九（０９９２２）跌７﹒２７％，報１４﹒８元。體品股方面安踏（０２０２０）跌５﹒６７％

，報８７﹒４元；李寧（０２３３１）跌４﹒４４％，報５９﹒２５元。

即月期指新報２００２２，跌５８３點，低水１９點。即月國指期貨報６７４１，跌２１７

點，低水４點。即月科指期貨新報３８５８，跌１２９點，低水２點。

上證綜合指數報３０１１，跌７５點或跌２﹒４５％，成交１８１８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１０７２９，跌３２２點或跌２﹒９２％，成交９００﹒４７億元人民幣。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ４６﹒４５元 跌１０﹒７６％

海底撈（０６８６２） １３﹒７８元 跌１０﹒１７％

信義光能（００９６８） １０﹒９２元 跌８﹒７％

創科（００６６９） １０６﹒２元 跌５﹒８５％

安踏（０２０２０） ８７﹒４元 跌５﹒６７％

碧桂園服務（０６０９８） ３０﹒２５元 跌５﹒４７％

碧桂園（０２００７） ５﹒０８元 跌５﹒４％

吉利（００１７５） １１元 跌５﹒１７％

小米（０１８１０） １１﹒０２元 跌５﹒１６％

中信（００２６７） ８﹒２２元 跌４﹒６４％

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（ｅｒ）

